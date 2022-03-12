Украинцы выиграли 3 медали в предпоследний день Паралимпийских игр в Пекине

Украинцы успешно выступают на Паралимпиаде в Китае.

В субботу, 12 марта, на 17-й день полномасштабного вторжения рф в Украину на Паралимпийских играх в Пекине прошел 8-й соревновательный день, который подарил Укриане три награды.

Об этом сообщает пресс-служба Национального паралимпийского комитета Украины в Facebook.

Украинские спортсмены выиграли 1 золотую и 2 бронзовые медали в лыжных гонках. Чемпионкой стала Кононова Александра, бронзовыми призерами – Суярко Дмитрий с лидером Никоновичем Александром и Буй Ирина. Всего на счету сборной Украины 28 медалей (10 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых), что является национальным рекордом.

"Слава Украине! 13 марта – заключительный день соревнований. Сборная выступит в двух эстафетах. Болеем за победу Украины!" — сообщили в пресс-службе НПКУ.

По итогам 8-го дня Паралимпийских игр сборная Украины с 10 золотыми наградами идет на втором месте в медальном зачете, лидирует Китай (18 золотых), на третьем месте Канада (8 золотых).

Медальный зачет Паралимпийских игр в Пекине

Ранее сообщалось, что украинские паралимпийцы за день выиграли 9 медалей.