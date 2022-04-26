Война – день 62: россияне давят на Донбассе, а Украина запасается новейшим вооружением

Оперативно о главном за 26 апреля

В Украине начался 62-й день войны с российскими оккупантами. За минувшие сутки вражеской армии удалось продвинуться в сторону Северодонецка — россияне не только захватили несколько небольших населенных пунктов, но установили понтонный мост через одну из рек. Не менее сложной оказалась ситуация и в других городах — ракетные удары были нанесены по Львовской, Одесской, Винницкой и Ровенской областям. А в Запорожье вообще повторяется история Бучи — известно о случаях в трех местах. Однако украинская армия даже не думает сдаваться и продолжает наносить противнику непоправимые потери. Тем временем западные партнеры готовят новую партию военной помощи для Украины.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших событиях в Украине и мире за 26 апреля. Оперативная информация также доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

Напомним, что информация за 23 апреля доступна в трансляции: "Война – день 59: россияне пытаются прорвать оборону ВСУ, а Украина получает новые партии оружия".

События российско-украинской войны за 24 апреля в материале: "Война — день 60: Украина борется уже два месяца, а оккупанты продолжают обстреливать мирные города".

А о ситуации в стране за 25 апреля можно прочесть в новости: "Война — день 61: россияне готовят ракетами по всей Украине и готовят провокацию в Мариуполе".