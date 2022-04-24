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Война — день 60: Украина сражается уже два месяца, а оккупанты продолжают обстреливать мирные города

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Война россии против Украины продолжается уже два месяца Новость обновлена 24 апреля 2022, 00:03
Война россии против Украины продолжается уже два месяца

Оперативно о главном за 24 апреля

Ровно два месяца назад, 24 февраля 2022 года, россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию Украины. Оккупанты планировали быстрый захват ключевых украинских городов и установление марионеточного режима в нашей стране, однако вместо этого наткнулись на ожесточенное сопротивление как ВСУ, так и простых украинцев. За эти два месяца кардинально изменилась жизнь мирных граждан, в которой появились воздушные тревоги, а также ракетные и авиационные удары, приведшие к гибели многих жителей нашей страны. Однако благодаря усилиям украинских защитников, врага удалось выбросить из ряда областей, включая Киевскую, Черниговскую и Сумскую, а теперь основные бои сконцентрированы на Донбассе и Юге нашей страны.

В этой трансляции "Телеграф" сообщает о наиболее важных событиях, которые произошли в Украине 24 апреля, но более оперативно можно получать информацию в нашем телеграм-канале по этой ссылке

00:00 Как сообщают Воздушные силы ВСУ, по итогам суток 23 апреля поражено 17 воздушных целей противника:

  • 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25);
  • 5 крылатых ракет
  • 9 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").

Напомним, новости за 21 апреля можно узнать в материале: "Война – день 57: мир говорит об эвакуации из Мариуполя, пока кафиры его нещадно уничтожают".

События 22 апреля описаны в новости: "Война – день 58: россияне гибнут сотнями, но продолжают атаковать позиции ВСУ".

А информацию за 23 апреля читайте в трансляции: "Война – день 59: россияне пытаются прорвать оборону ВСУ, а Украина получает новые партии оружия".

Теги:
#Украина #Россия #Война
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