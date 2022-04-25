Осталось лишь «старье»: эксперт проанализировал танковые потери РФ и пришел к важному выводу

Эксперт проанализировал, как скоро российская армия утратит способность к наступлению

По состоянию на 61-й день активной фазы войны российская армия потеряла в Украине почти 22 тысячи личного состава и тысячи единиц военной техники.

Украинский военный историк и сотрудник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Андрей Харук подсчитал, сколько танков утратили оккупанты и как это отразилось на их боевом потенциале.

3300 танков на всю армию рф

Так, перед началом агрессии против Украины рф имела порядка 3300 танков разных типов "в первой линии", которые можно использовать в боевых действиях прямо сейчас, причем лишь 1850 из них имели тепловизоры и современные средства связи.

Еще порядка 1400 единиц находятся на базах хранения, которые можно поставить в строй за 3-6 месяцев. Остальное – законсервированная техника, количество и состояние которой учесть очень тяжело, но львиная доля этих танков морально устарели, а то и просто превратились в металлолом, пишет эксперт.

"Гвардия рф неспособна наступать"

Как объясняет Андрей Харук, общепринятым считается, что воинская часть теряет способность вести наступательные действия из-за потери 20-25% танков. Если часть теряет 40% танков — она предусмотрена только для обороны в стиле "ни шагу назад!" и "до последнего солдата".

"Так, по состоянию на 24 февраля противник имел в первой очереди (и ближайшем резерве) около 3300 танков. По данным известного ресурса Оryx, по состоянию на 24 апреля фотоматериалами подтверждена потеря 551 из них (в том числе 215, пострадавших от наших бойцов), это около 16,7%. Но! В эти цифры не входят танки, эвакуированные москалями, но которые нуждаются в ремонте на заводах", — подчеркивает эксперт.

Если же смотреть в разрезе ударных частей, картина выглядит еще более удручающе. Так, 1 гвардейская танковая армия из 155 танков Т-80У потеряла 65, или 41%, а с учетом поврежденных более 50%. Из 72 Т-80БВМ утеряны 17 или 23%, а из 382 Т-72БЗМ утрачены 92.

Как подчеркивает Андрей Харук, лучшие части оккупантов уже утратили полноценные наступательные возможности и нуждаются в переформировании в тылу. При этом скорее всего пополнить их удастся снятыми с баз хранения обычными, не модернизированными Т-72, которые станут легкой мишенью для украинских средств борьбы с танками.

"Совершенно неравнозначная замена! Российский медведь в результате нападения на Украину потеряет свои бронированные клыки, и еще много лет не сможет их отрастить!", — резюмирует Андрей Харук.

Тем временем США наращивают поставки вооружений в Украину, а 24 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном и руководителем Пентагона Ллойдом Остином. На встрече обсуждался ряд важных вопросов, в том числе об оборонной помощи.