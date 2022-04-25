В заявлении Зеленского о встрече с главами Госдепа и Пентагона ни слова о НАТО, но есть о гарантиях для Украины

Все чаще мировые лидеры и чиновники посещают Киев с целью помочь Украине

В пасхальное воскресенье, 24 апреля, президент Владимир Зеленский провел встречу с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном и руководителем Пентагона Ллойдом Остином. Переговоры проходили в Киеве, поскольку украинский лидер во время войны редко покидает защищенный центр управления в правительственном квартале.

В официальном сообщении на сайте Офиса президента говорится, что Зеленский поблагодарил Штаты за полную поддержку Украины в условиях прямого вторжения российской федерации.

Среди обсуждаемых вопросов – оборонная помощь, усиление санкций против россии, гарантии безопасности и финансовая поддержка Украины. По словам президента, предоставленные Вашингтоном 3,4 млрд дол. "являются самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины".

"Это содействие уже помогает вывести оборонные способности Украины на качественно новый уровень, что крайне важно для наших защитников и защитниц, защищающих родную землю на передовой", — подчеркнул Зеленский.

Кроме финансовой поддержки, президент "отметил важность расширения возможностей для доступа украинских товаров на американский рынок".

Отметим, что одной из главных тем, безусловно, был вопрос мирного урегулирования и расширения антивоенной коалиции.

"Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина видит США лидером среди будущих стран — гарантов безопасности нашего государства", — говорится в релизе на сайте ОП.

Следует подчеркнуть, что в заявлении нет ни слова о помощи со стороны НАТО. Этот вопрос важен, поскольку США занимают позицию неформального лидера Альянса и задают тон в поддержке Украины со стороны стран-участников. Отметим, что членство в НАТО было одной из надуманных причин для вторжения со стороны России. В Кремле заявляли, что расширение НАТО на восток (гипотетическая возможность вступления в Альянс Украины) может якобы представлять угрозу для России.

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Вместе с тем в заявлении содержится пункт о "гарантиях безопасности" для Украины. Международные гарантии безопасности Киев пытается положить в основу будущего мирного договора с Россией. Зеленский и другие представители украинской власти настаивают, что предстоящий подписанный документ должен быть многосторонним при участии стран, которые выступят гарантами безопасности для Украины на случай возможного вторжения в будущем. В частности, подробности этого договора обсуждались на встрече переговорщиков в Стамбуле.

Среди стран гарантов — постоянные члены Совбеза ООН — США, Британия, Германия, Франция, Китай, Россия, а также Турция, Польша и некоторые другие государства. В украинском обществе попытку договора с гарантиями безопасности для Украины не все восприняли однозначно, поскольку часто вспоминают опыт с международными гарантиями в рамках Будапештского меморандума.