Россияне ударили ракетами сразу по ряду областей: что известно, фото и видео

Вся Украина встретила утро с воздушной тревогой

Утро понедельника, 25 апреля, началось для украинцев со звуков сирен и ракетных обстрелов, — сообщается о звуках взрывов сразу в ряде областей страны.

"Телеграф" собрал все, что известно на данный момент.

Как известно, воздушную тревогу объявили по всей Украине еще в 6:30, после чего появилась информация, что в Одесской области слышали взрывы, — официальных комментариев от власти об этом еще не было.

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Позже стало известно об обстрелах Винницкой области. Областная военная информация подтвердила информацию о "нескольких взрывах".

Во Львовской области работали средства противовоздушной обороны, возникли пожары в двух населенных пунктах Золочевского района (он сразу на востоке от Львова).

Дым над Львовской областью

Также в сети показывают видео со звуками взрывов в Ровенской области. Как объяснили в Ровенской ОВА, оккупанты нанесли два ракетных удара по железной дороге в области.

Следы пролета ракет над Ровно

Как проинформировал председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин, россияне за час обстреляли пять железнодорожных станций в центральной и западной Украине. Есть пострадавшие.

В Днепропетровской области ночью обстреляли из систем залпового огня окрестности неподалеку от Новолатовки под Кривым Рогом, никто не пострадал.

Как сообщал "Телеграф", накануне российские военные выпустили девять ракет по Кременчугу Полтавской области, есть погибший и много пострадавших.