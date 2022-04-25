По Кременчугу ударили ракетами: есть жертва и много пострадавших

Оккупанты устроили "веселье" на Полтавщине на Пасху

В пасхальный праздничный вечер 24 апреля российские военные выпустили девять ракет по объектам в Кременчуге Полтавской области, — один человек погиб, еще семеро пострадали.

Об этом утром 25 апреля рассказал руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Как объяснил чиновник, ударили по теплоэлектроцентрали и нефтеперерабатывающему заводу (уже не впервые).

Один человек погиб, еще семеро получили повреждения разной степени тяжести.

Зафиксировали значительные повреждения инфраструктуры и зданий, однако на данный момент уже удалось локализовать все очаги возгорания. Из-за попадания по ТЭЦ город остался без горячей воды.

"У рашистов ничего святого. Они будут отвечать за каждую разрушенную жизнь. Держим строй! Все будет Украина", — подчеркнул Лунин.

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