Укр

По Кременчугу ударили ракетами: есть жертва и много пострадавших

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
397
По Кременчугу прилетело сразу 9 ракет Новость обновлена 25 апреля 2022, 08:43
По Кременчугу прилетело сразу 9 ракет

Оккупанты устроили "веселье" на Полтавщине на Пасху

В пасхальный праздничный вечер 24 апреля российские военные выпустили девять ракет по объектам в Кременчуге Полтавской области, — один человек погиб, еще семеро пострадали.

Об этом утром 25 апреля рассказал руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Как объяснил чиновник, ударили по теплоэлектроцентрали и нефтеперерабатывающему заводу (уже не впервые).

Один человек погиб, еще семеро получили повреждения разной степени тяжести.

Зафиксировали значительные повреждения инфраструктуры и зданий, однако на данный момент уже удалось локализовать все очаги возгорания. Из-за попадания по ТЭЦ город остался без горячей воды.

"У рашистов ничего святого. Они будут отвечать за каждую разрушенную жизнь. Держим строй! Все будет Украина", — подчеркнул Лунин.

Новость обновляется…

Теги:
#Кременчуг
Алексей Арестович
В регионах
Буча уже повторяется под Запорожьем: Арестович открыл детали
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Алексей Арестович
Буча уже повторяется под Запорожьем: Арестович открыл детали
Дата публикации
Категория
Санкции против россии
путин выигрывает время: в ЕС готовят новые санкции, но самого жесткого оружия опять не будет
Дата публикации
Категория
Российские захватчики пытаются переиначить все на русский лад - от флага до названий
Оккупанты создали концлагерь на Харьковщине: подробности
Дата публикации
Категория
На фото из Брянска видно два горящих объекта
Полыхает в двух точках: что известно о пожаре в Брянске (видео)
Дата публикации
Категория
Украина страдает от вражеских обстрелов
Война — день 61: россияне "давят" на Донбассе, а в Украину поступает высокотехнологичное оружие, которое изменит ход войны