путин принял важное решение по жителям Мариуполя, заявляют в ООН: подробности

В ООН говорят, что путин дал "принципиальное согласие" генсеку Организации

Российский кровавый диктатор владимир путин согласился на участие ООН и Красного креста в эвакуации мирных жителей из территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте ООН.

"В ходе встречи тет-а-тет Генеральный секретарь подтвердил позицию Организации Объединенных Наций по Украине, и были обсуждены предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта, а именно в связи с ситуацией в Мариуполе", — говорится в заявлении.

Отмечается, что путин дал "принципиальное согласие" на участие Организации, а также на привлечение Международного комитета Красного Креста (МККК) к эвакуации мирных жителей города, которые пребывают на территории завода "Азовсталь".

Дальнейшие переговоры будут проведены между Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и представителями минобороны россии.

Стоит отметить, что подтверждения этому со стороны кремля не было.

Как сообщалось ранее, накануне путин провел встречу с генсеком Организации Антониу Гутерришем и заявил, что в Мариуполе бои были якобы завершены и в настоящее время не ведутся, кроме того, он сказал, что гуманитарные коридоры исправно работают, а россияне их не блокируют.