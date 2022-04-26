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Проблемы будут во всем мире: в Британии предупредили о серьезных последствиях войны в Украине

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Проблемы будут во всем мире: в Британии предупредили о серьезных последствиях войны в Украине Новость обновлена 26 апреля 2022, 03:20

Мировые цены на зерно поднимутся из-за войны россии против Украины

Российское вторжение в Украину приведет к росту цен на продукты питания во всем мире. В частности проблемы будут ощущаться с ценами на зерно.

Об этом говорится в отчете британской разведки за 25 апреля.

Отмечается, что скорее всего урожай зерна в Украине сократится примерно на 20% из-за того, что часть полей останется незасеянными из-за боевых действий.

Там также напомнили, что Украина является четвертым экспортером сельхозпродукции в мире, а потому снижение производства в нашей стране неизбежно затронет продовольственную безопасность во всем мире.

В частности из-за роста цен на продукты питания могут пострадать страны с наименее развитой экономикой, а также вызвать серьезные последствия для глобальных рынков.

"Сокращение поставок зерна из Украины создаст инфляционное давление, подняв мировые цены на зерно", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ООН заявляли, что первыми от нехватки еды могут пострадать такие страны, как Египет, Йемен и Ливан. Однако там также отметили, что почти 50% всего зерна, которое поставляется Всемирной продовольственной программой в бедные страны закупается именно в Украине.

При этом там подчеркнули, что если война закончится в ближайшие дни, то наша страна еще сможет обеспечить потребности мира в пище, однако от этого будет мало пользы, если не будут разблокированы морские порты.

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#Украина #Россия #Голод #Война
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