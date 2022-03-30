Миру предрекли серьезный голод из-за войны против Украины

Война россии против Украины приведет к голоду во всем мире.

Полномасштабная война россии против Украины, которая продолжается 35 день, усугубляет продовольственный кризис в мире.

Таким странам, как Египет, Йемен и Ливан, для которых Украина является основным поставщиком пшеницы, грозит "катастрофа на катастрофе".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли, сообщает Bloomberg.

По его словам, расходы ВВП стремительно растут, а это означает, что люди будут голодать, если мир не увеличит объемы гуманитарной помощи.

Как сообщает New York Times, война в Украине может привести к самому масштабному кризису со времен Второй мировой войны

"Мы никогда бы не подумали, что что-то подобное возможно", — заявил Бизли.

Украина вместе с россией поставляют на глобальные рынки около 30% пшеницы. Украина занимает лидирующие позиции по экспорту кукурузы, подсолнечного масла и других продуктов питания в ЕС. В целом, Украина обеспечивает почти 14% на глобальном рынке продовольствия.

50% зерна, которое ВВП покупает для помощи 125 млн бедных людей по всему миру, производится в Украине.

Стоит отметить, что после начала войны россия блокирует в Черноморском регионе больше 90 гражданских судов, предназначенных для перевозки зерна и прочего продовольствия.

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"Российские ВМС блокируют доступ к украинским портам, чем фактически прерывают экспорт зерна. Согласно отчетам, они не позволяют выйти в Средиземное море примерно 94 суднам, перевозящим продовольствие для мирового рынка", — заявила первая замгоссекретаря США Венди Шерман на заседании Совбеза ООН.

Кроме того, россия разбомбила по меньшей мере три гражданских судна, которые перевозили товары из черноморских портов по всему миру, в том числе одно, зафрахтованное агрокомпанией.

Сейчас многие грузоотправители не решаются отправлять свои суда в Черное море, даже в российские порты, учитывая опасность, исходящую от россии.

Как сообщалось, из-за войны в мире может возникнуть самый большой за всю историю дефицит зерна. Что касается Украины, то на ближайшие несколько лет имеется достаточный запас продовольствия — пшеницы и масла, в частности.