Эксперт по финансам Анна Ковальчук рассказала, как обстоят дела в Украине с посевной и какие запасы продуктов есть в нашей стране.

Хочу присоединить свой голос к множеству, уже звучащих в контексте посевной.

Сначала о хорошем.

У наших аграриев товара на 8 ярдов долларов, по элеваторам и хранилищам всякого добра — минимум 20 млн тонн.

Голод Украине точно не грозит.

Мы сидим на пятилетних (!) запасах подсолнечного масла, и на двухлетних — пшеницы, в то время как немцы уже рыщут в поисках "Олейны", а у африканских стран запасов зерна на месяца три и нет бюджетов, чтоб покупать его по 500 долларов тонну, как любезно предлагает Чикаго.

Как бы цинично это не звучало, но заблокированные украинские порты — это не совсем наши проблемы. Экспортируем мы сейчас минимально, железной дорогой, но это горло не то, что узкое — оно сплющенное.

В общем, базовой еды завались. Из пищепрома, который оказался в зоне боевых действий — херсонские макароны, большое производство круп в Чернигове и харьковские предприятия (там много). Эти объемы будут компенсированы релокацией на другие производства и госзаказом (уже включились 300 предприятий) и либерализированным импортом (ожидается на днях).

Теперь еще о хорошем.

Понятно, что посеемся.

Наша погодная фея Татьяна Ивановна из Гидрометцентра (она кстати в Киеве) уверена, что из-за промерзания почвы реальный старт работ — конец марта/первая декада апреля.

Каждый дополнительный день отсрочки — это подарок АПК и временной ресурс для ВСУ.

Озимые бодрячком, и их, напомню, насеяли, шо дурные, там рекордные площади.

С понедельника заработает льготное кредитование. Деньги (до 5 млн) обещают сбрасывать чуть ли не с вертолета под госгарантию и поручительство. Свыше 5 лямов — с минимальными формальностями типа "ну хоть паспорт покажите".

Все, что могли, либерализировали, семена, техника — под честное слово, по топливу принято волевое решение, что любая доступна соляра — это хорошая соляра, акциз отменили, перевозчиков удобрений тоже не кошмарят лицензиями.

По структуре будет крен в продовольственные культуры, а подсолнечника точно меньше (не об этом ли мы так долго мечтали).

Плюс есть идеи компенсировать проседание на Юге и Востоке (если таковое будет) интенсификацией в Центре и на Западе, но это уж и разряда розовых пони.

А плохих новостей у меня для вас сегодня нет.