Министр сообщил, на сколько Украине хватит хлеба и растительного масла

В части регионов Украины начнется посевная кампания.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заверил, что у Украины на ближайшие несколько лет достаточный запас продовольствия — пшеницы и масла, в частности.

Об этом шла речь во время брифинга в четверг, 17 марта.

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По словам министра, у Украины уже сейчас есть запас пшеницы на два года, масла – на пять лет, кукурузы.– на полтора года.

"Украина будет обеспечена хлебом, однозначно", – заверил Роман Лещенко.

По состоянию на сегодняшний день, утверждает министр, базовые продукты — мука, масло, сахар, хлеб, мясные и молочные изделия — есть в большинстве торговых сетей. Некоторые сложности с ассортиментом могут возникать в отдаленных регионах, учитывая, что из-за боевых действий в полной мере обеспечить их сложно. А из-за большого количества внутриперемещенных лиц на западе Украины наблюдается перезагруженность продовольственных систем.

Украинская власть в свою очередь, чтобы не возникало проблем с продуктами, максимально открыла импорт и упростила таможенные процедуры.

"Поскольку заводы, например, по производству макарон были расположены на Херсонщине. Херсонщина сейчас оккупирована. Завод остановился. Производство круп – одно из лучших в Украине, современные заводы были в Чернигове – они остановились. Харьков – одна из столиц пищевой промышленности нашего государства – заблокированы производства", – сообщил Лещенко.

Кроме того, на тех украинских территориях, где это разрешают обстоятельства, аграрии начинают посевную кампанию. При этом Лещенко добавил, что ее срыв может означать международный кризис, ведь Украина обеспечивает продовольствием 400 миллионов человек в разных уголках мира — речь о Ливане, Ливии, Йемене, Египте, Сирии и десятках других государств, чьи запасы продовольствия могут иссякнуть в течение полугодия.

Что касается экспорта продовольствия и зерновых из Украины, то в этом году, как отметил министр, все будет зависеть от ситуации в государстве, доступа к железнодорожным путям и портовой инфраструктуре, которые заблокированы из-за российского военного вторжения в Украину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российское вторжение в Украину представляет серьезную продуктовую угрозу для мира.