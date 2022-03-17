Міністр повідомив, на скільки Україні вистачить хліба та олії

У частині регіонів України почнеться посівна кампанія.

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко запевнив, що Україна на найближчі декілька років має достатній запас продовольства — пшениці та олії, зокрема.

Про це йшлося під час брифінгу у четвер, 17 березня.

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За словами міністра, Україна вже зараз має запас пшениці на два роки, олії – на п’ять років, кукурудзи – на півтора року.

"Україна буде забезпечена хлібом, однозначно", – запевнив Роман Лещенко.

Станом на зараз, стверджує міністр, базові продукти — борошно, олія, цукор, хліб, м'ясні та молочні вироби — є у більшості торговельних мереж. Деякі складнощі з асортиментом можуть виникати у віддалених регіонах з огляду на те, що через бойові дії повною мірою забезпечити складно. А через велику кількість внутрішньо переміщених осіб на заході України спостерігається перезавантаженість продовольчих систем.

Українська влада своєю чергою, щоб не виникало проблем з продуктами, максимально відкрила імпорт та спростила митні процедури.

"Оскільки заводи, наприклад, із виробництва макаронів були розташовані на Херсонщині. Херсонщина зараз окупована. Завод зупинився. Виробництво круп – одне з найкращих в Україні, сучасні заводи були в Чернігові – вони зупинилися. Харків – одна зі столиць харчової промисловості нашої держави – заблоковані виробництва", – повідомив Лещенко.

Крім того, на тих українських територіях, де це дозволяють обставини, аграрії розпочинають посівну кампанію. При цьому Лещенко додав, що її зрив може означати міжнародну кризу, адже Україна забезпечує продовольством 400 мільйонів людей у різних куточках світу — мова про Ліван, Лівію, Ємен, Єгипет, Сирію та десятки інших держав, чиї запаси продовольства можуть вичерпатися впродовж півріччя.

Що стосується експорту продовольства та зернових з України, то цього року, як зазначив міністр, все буде залежати від ситуації у державі, доступу до залізничних шляхів та портової інфраструктури, які наразі заблоковані через російське воєнне вторгнення в Україну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російське вторгнення в Україну становить серйозну продуктову загрозу для світу.