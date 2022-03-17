Експерт із фінансів Ганна Ковальчук розповіла, як йдуть справи в Україні з посівною і які запаси продуктів є в нашій країні.

Хочу приєднати свій голос до більшості, що вже звучить у контексті посівної.

Спочатку про хороше.

У наших аграріїв товару на 8 ярдів доларів, в елеваторах та сховищах всякого добра — мінімум 20 млн тонн.

Голод Україні точно не загрожує.

Ми сидимо на п’ятирічних (!) запасах соняшникової олії, і на дворічних — пшениці, тоді як німці вже нишпорять у пошуках "Олейни", а в африканських країн запасів зерна на три місяці й немає бюджетів, щоб купувати його по 500 доларів тонну, як люб’язно пропонує Чикаго

Хоч би як цинічно це звучало, але заблоковані українські порти — це не зовсім наші проблеми. Експортуємо ми зараз мінімально, залізницею, але це горло не те, що вузьке — сплющене.

Загалом, базової їжі завалися. З харчопрому, який опинився у зоні бойових дій — херсонські макарони, велике виробництво круп у Чернігові та харківські підприємства (там багато). Ці обсяги будуть компенсовані релокацією на інші виробництва та держзамовленням (вже включилися 300 підприємств) та лібералізованим імпортом (очікується днями).

Тепер ще про хороше.

Зрозуміло, що посіємось.

Наша погодна фея Тетяна Іванівна з Гідрометцентру (вона, до речі, в Києві) впевнена, що через промерзання ґрунту реальний старт робіт — кінець березня/перша декада квітня.

Кожен додатковий день відстрочення – це подарунок АПК та тимчасовий ресурс для ЗСУ.

Озимі бадьорі, і їх, нагадаю, насіяли, як дурні, там рекордні площі.

З понеділка запрацює пільгове кредитування. Гроші (до 5 млн) обіцяють скидати мало не з вертольота під держгарантію та поруку. Понад 5 лямів — з мінімальними формальностями типу "ну хоч паспорт покажіть".

Все, що могли, лібералізували, насіння, техніка — під слово честі, з палива прийнято вольове рішення, що будь-яка доступна соляра — це хороша соляра, акциз скасували, перевізників добрив теж не кошмарять ліцензіями.

За структурою буде крен у продовольчі культури, а соняшнику точно менше (чи не про це ми так довго мріяли).

Плюс є ідеї компенсувати просідання на Півдні та Сході (якщо таке буде) інтенсифікацією в Центрі та на Заході, але це вже й розряд рожевих поні.

А поганих новин у мене сьогодні для вас немає.