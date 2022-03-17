Рус

Голод Україні точно не загрожує. У наших аграріїв у елеваторах та сховищах вистачає всякого добра - Ганна Ковальчук

Автор
Ганна Ковальчук Ганна Ковальчук
Дата публікації
Читать на русском
Автор
56
Експерти вважають, що весняна посівна в Україні відбудеться Новина оновлена 17 березня 2022, 21:57
Експерти вважають, що весняна посівна в Україні відбудеться

Експерт із фінансів Ганна Ковальчук розповіла, як йдуть справи в Україні з посівною і які запаси продуктів є в нашій країні.

Хочу приєднати свій голос до більшості, що вже звучить у контексті посівної.

Спочатку про хороше.

У наших аграріїв товару на 8 ярдів доларів, в елеваторах та сховищах всякого добра — мінімум 20 млн тонн.

Голод Україні точно не загрожує.

Ми сидимо на п’ятирічних (!) запасах соняшникової олії, і на дворічних — пшениці, тоді як німці вже нишпорять у пошуках "Олейни", а в африканських країн запасів зерна на три місяці й немає бюджетів, щоб купувати його по 500 доларів тонну, як люб’язно пропонує Чикаго

Хоч би як цинічно це звучало, але заблоковані українські порти — це не зовсім наші проблеми. Експортуємо ми зараз мінімально, залізницею, але це горло не те, що вузьке — сплющене.

Загалом, базової їжі завалися. З харчопрому, який опинився у зоні бойових дій — херсонські макарони, велике виробництво круп у Чернігові та харківські підприємства (там багато). Ці обсяги будуть компенсовані релокацією на інші виробництва та держзамовленням (вже включилися 300 підприємств) та лібералізованим імпортом (очікується днями).

Тепер ще про хороше.

Зрозуміло, що посіємось.

Наша погодна фея Тетяна Іванівна з Гідрометцентру (вона, до речі, в Києві) впевнена, що через промерзання ґрунту реальний старт робіт — кінець березня/перша декада квітня.

Кожен додатковий день відстрочення – це подарунок АПК та тимчасовий ресурс для ЗСУ.

Озимі бадьорі, і їх, нагадаю, насіяли, як дурні, там рекордні площі.

З понеділка запрацює пільгове кредитування. Гроші (до 5 млн) обіцяють скидати мало не з вертольота під держгарантію та поруку. Понад 5 лямів — з мінімальними формальностями типу "ну хоч паспорт покажіть".

Все, що могли, лібералізували, насіння, техніка — під слово честі, з палива прийнято вольове рішення, що будь-яка доступна соляра — це хороша соляра, акциз скасували, перевізників добрив теж не кошмарять ліцензіями.

За структурою буде крен у продовольчі культури, а соняшнику точно менше (чи не про це ми так довго мріяли).

Плюс є ідеї компенсувати просідання на Півдні та Сході (якщо таке буде) інтенсифікацією в Центрі та на Заході, але це вже й розряд рожевих поні.

А поганих новин у мене сьогодні для вас немає.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Україна #Посівна #Аграрії #Запаси #Продовольство
Запаси пшениці, олії та кукурудзи в Україні є.
Україна
Міністр повідомив, на скільки Україні вистачить хліба та олії
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Запаси пшениці, олії та кукурудзи в Україні є.
Міністр повідомив, на скільки Україні вистачить хліба та олії
Дата публікації
Категорія
Дацишин помер від рук російських фашистів
Потрапив під обстріл: в Україні трагічно загинув соліст балету Національної опери
Дата публікації
Категорія
Андрій Богданов
Відомий український футболіст вступив до лав ЗСУ: відео присяги
Дата публікації
Категорія
Наслідки ракетного обстрілу Києва
Окупанти вдарили ракетами по Києву: є загиблі, спалахнуло 3 пожежі (фото та відео)
Дата публікації
Категорія
Мирні українці продовжують страждати через російське вторгнення
Війна — день 22: світ вимагає від росії припинити війну, але міста України продовжують зазнавати обстрілів