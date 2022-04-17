Миру грозит катастрофа и голод: в ООН призывают международное сообщество снять российскую блокаду с портов Украины

Украина может собрать урожай, который поможет накормить голодающих, но не сможет доставить его из-за россии

Морская блокада, которую российская федерация устроила Украине в Черном море, может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности во всем мире.

Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, пишет New York Times.

По словам Бизли, украинские фермеры все еще могут собрать урожай, который поможет накормить голодающих в мире, если война прекратится сейчас, но это ничего не даст, если украинские порты и черноморские морские пути останутся заблокированными.

Исполнительный директор предупредил, что нехватка продовольствия на мировом рынке и дальнейший резкий скачок цен на продовольствие сможет означать катастрофу для бедных стран.

"У вас будет острый дефицит, смерть и голод. У вас будет дестабилизация нескольких народов и у вас будет массовая миграция", – сказал он.

В ООН отмечают, что в обычный год благодаря Украине удается накормить 400 миллионов человек по всему миру, но сейчас цепочка поставок нарушена войной, и украинские порты не могут нормально работать.

Бизли отметил, что проблема глобальных поставок продовольствия заключается в том, чтобы держать открытыми порты: Одесса, Черноморск, Южный и Николаев на побережье Черного моря, которые находятся в Украине, но не функционирующие из-за россии.

"Именно здесь должно вмешаться международное сообщество и принять очень серьезные решения по защите портов в гуманитарных целях и открытии портов для всего мира, потому что весь мир заплатит цену, если мы не откроем порты", – заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.

Как сообщалось, после начала широкомасштабной войны против Украины флот россии начал использовать в Черном море бесконтрольные дрейфующие морские мины, которые уже были выявлены у берегов Турции и Румынии.