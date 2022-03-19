Война в Украине может привести к глобальному голоду — ООН

Европейские чиновники весьма насторожено анализируют ситуацию в Украине

Сотни цепочек поставок товаров и продуктов были нарушены из-за боевых действий в Украине, которые продолжаются уже 24-й день подряд. Также война влияет на стоимость топлива, что сказывается на других пунктах из необходимого потребителю списка.

Такие неутешительные выводы прозвучали от Генерального секретаря Организации объединенных наций Антониу Гутерреша 18 марта.

По его словам, ООН следует приложить все усилия, чтобы война в Украине не обернулась мировым голодом. Также путинская агрессия способна стать причиной краха глобальной системы продовольствия на планете.

"Война в Украине уже нарушает цепочки поставок и вызывает стремительный рост цен на топливо, продукты питания и транспорт", — отметил Гутерреш в своем Twitter.

Отметим, что еще неделю назад о схожих неблагоприятных сценариях последствий российско-украинской войны заговорили и в Германии. По мнению аграрного эксперта Матина Каима, что Украина, что россия являются большими поставщиками различного зерна на мировой рынок — пшеницы, кукурузы и не только. Также в этих странах изготавливают три четверти от общего количества подсолнечного масла, поставляемого для потребителей в глобальных масштабах.

Если же война не прекратится в ближайшее время, то в первую очередь из-за кризиса продовольствия пострадают африканские страны, которые и так постоянно находятся на гране голода.

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Помимо сбоя в поставках продтоваров может начаться и кризис с количеством удобрений, которые также изготавливались в Украине и отправлялись на экспорт в больших масштабах.

Все это, в первую очередь, резюмирует Каим, снова отобразится на общем ценнике для среднестатистического потребителя.

Следует отметить, что украинская экономика уже функционирует в режиме "военного времени". При этом президент Владимир Зеленский анонсировал несколько серьезных изменений, которые коснутся бизнеса и помогут ему выжить в сложные военные времена. Детальнее читайте в нашем материале.