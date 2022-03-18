Зеленский объявил о серьезных изменениях в экономике: что решили

На время военного положения в Украине изменится экономика.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд изменений в украинской экономической политике, которые будут введены на время военного положения. Глава государства поручил создать такие условия для украинцев, чтобы за время войны они не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах.

Ряд анонсов был опубликован на сайте Офиса президента.

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"В целях стимулирования экономики Украины будет введено льготное кредитование для предпринимателей под 0% на время военного положения, масштабная дерегуляция, а также гарантирование 100% вкладов граждан" — говорится в сообщении.

Что может измениться в экономике Украины на время войны:

Введение льготного кредитования для предпринимателей под 0% на время военного положения. Это значит, что любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения плюс 1 месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 миллионов гривен.

на время военного положения. Это значит, что любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения плюс 1 месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 миллионов гривен. Гарантии депозитов . Это делается для того, чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах. Конкретики пока нет, проект решения находится еще в разработке.

. Это делается для того, чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах. Конкретики пока нет, проект решения находится еще в разработке. Упрощение регулирования бизнеса. Для абсолютного большинства бизнесов в Украине будет действовать декларативный принцип: объявил о начале деятельности – и свободно работаешь.

Как сообщалось ранее, Кабмин принял решение поддержать бизнес во время войны и освободил ФОПов от уплаты ЕСВ, а также отсрочил введение аппаратов РРО.