россия через главаря "ДНР" прояснила план по Приднестровью

россияне даже не скрывают, что провокации в Приднестровье нужны для оправдания дальнейшей агрессии против Украины

Случившиеся накануне взрывы на территории здания так называемого Министерства государственной безопасности непризнанного "Приднестровья" могут быть организованной провокацией российских спецслужб для нагнетания панических и антиукраинских настроений. Это подтверждает и заявление главаря боевиков на Донбассе Дениса Пушилина, который во время очередного эфира на "Соловьев Live" сообщил, что, учитывая происходящее в Приднестровье, а также обстрел российских пограничных областей, россия в ускоренном режиме начала подготовку к следующему этапу так называемой "спецоперации".

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Такая информация во вторник, 26 апреля, распространяется в большинстве росСМИ.

"Конечно, нам важна скорость — скорость выхода на конституционные границы для того, чтобы продолжить следующие этапы операции, которые практически необходимы после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, происходящее по приграничным областям регионов россии ", — заявил Пушилин.

Между тем, согласно данным "Flightradar", российские самолеты уже начали облетать не только Украину, но и Молдову, что также может свидетельствовать о провокациях россии.

Самолеты над Молдовой

Позже Кишинев официально опроверг информацию, касаемо того, что самолеты летают над страной из-за ситуации в Приднестровье отметив что молдавское воздушное пространство остается закрытым с момента начала войны в Украине.

Также стоит отметить, что в связи со сложившейся в Приднестровье тревожной ситуацией президент Молдовы Майя Санду приняла решение относительно ускоренного созыва членов Совета безопасности.

Как сообщили в Бюро реинтеграции Молдовы, взрывы в Тирасполе являются "поводом для создания напряженности в приднестровском регионе", — пишет издание Newsmaker.

"Задача сегодняшнего инцидента – создать повод для обострения ситуации в сфере безопасности в приднестровском регионе, который не контролирует конституционная власть. В этом контексте Бюро реинтеграции призывает сохранять спокойствие и вместе с компетентными органами продолжает следить за развитием ситуации", – отмечается в тексте публикации.

Напомним, что российские прокремлевские СМИ, а также представители властей непризнанного "Приднестровья" в понедельник, 25 апреля, заявили, что так называемое Министерство госбезопасности в Тирасполе было обстреляно из гранатометов. В соцсетях пользователи массово публиковали фотографии, на которых четко были видны использованные тубусы от гранатомета и последствия соответствующей стрельбы.

Позже в так называемом Министерстве внутренних дел Приднестровья проинформировали, что взрывы произошли около 17:00. Информация о пострадавших не разглашалась.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Молдове отреагировали на стрельбу в столице непризнанной "ПМР" Тирасполе, отметив, что следят за обстановкой в регионе.