Укр

Стрельба в Приднестровье: в Молдове назвали цели злоумышленников

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Тирасполь Новость обновлена 25 апреля 2022, 22:06
Тирасполь

Кишинев считает, что стрельба в Тирасполе призвана обострить ситуацию в регионе

В Молдове отреагировали на стрельбу в столице непризнанной "ПМР" Тирасполе, отметив, что следят за обстановкой в регионе.

Об этом сообщили в Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы.

"По имеющейся информации, неизвестные обстреляли из гранатометов штаб структуры, которая занимается вопросами безопасности в регионе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно предварительным данным пострадавших и погибших вследствие инцидента не зафиксировано.

В Молдове призвали сохранять спокойствие и отметили, что скорее всего целью этой стрельбы были попытки создания предлога для обострения обстановки в регионе.

Как сообщалось ранее, стрельба в Тирасполе произошла днем 25 апреля. По данным очевидцев здание т.н. "Министерства госбезопасности ПМР" пострадало от взрыва, из-за чего на нескольких этажах были выбиты окна.

На месте происшествия также нашли пустые тубусы от гранатометов. Впрочем, поскольку 25 апреля и в Молдове и в "ПМР" объявлен выходным днем из-за празднований Пасхи, то в здании никого не было.

Стоит отметить, что на днях Украина получила информацию, что россияне могут использовать территорию Приднестровья для совершения боевых операций против нашей страны.

Теги:
#Молдова #Приднестровье
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