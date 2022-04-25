Стрельба в Приднестровье: в Молдове назвали цели злоумышленников
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Кишинев считает, что стрельба в Тирасполе призвана обострить ситуацию в регионе
В Молдове отреагировали на стрельбу в столице непризнанной "ПМР" Тирасполе, отметив, что следят за обстановкой в регионе.
Об этом сообщили в Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы.
"По имеющейся информации, неизвестные обстреляли из гранатометов штаб структуры, которая занимается вопросами безопасности в регионе", — говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно предварительным данным пострадавших и погибших вследствие инцидента не зафиксировано.
В Молдове призвали сохранять спокойствие и отметили, что скорее всего целью этой стрельбы были попытки создания предлога для обострения обстановки в регионе.
Как сообщалось ранее, стрельба в Тирасполе произошла днем 25 апреля. По данным очевидцев здание т.н. "Министерства госбезопасности ПМР" пострадало от взрыва, из-за чего на нескольких этажах были выбиты окна.
На месте происшествия также нашли пустые тубусы от гранатометов. Впрочем, поскольку 25 апреля и в Молдове и в "ПМР" объявлен выходным днем из-за празднований Пасхи, то в здании никого не было.
Стоит отметить, что на днях Украина получила информацию, что россияне могут использовать территорию Приднестровья для совершения боевых операций против нашей страны.
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