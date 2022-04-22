Россия может использовать Приднестровье для наступления на Украину: в Молдове ответили
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У российских властей попросили воздержаться от провокативных заявлений
Генеральный штаб ВСУ на 58-й день войны получил информацию, что россия может использовать территорию Приднестровья для агрессии против Украины. Молдова в это время напомнила о своем нейтралитете.
Соответствующее сообщение в пятницу, 22 апреля, появилось на Facebook-странице Генштаба.
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"По имеющейся информации, личный состав отдельной группы российских войск в так называемой "приднестровско-молдавской республике" несет службу в повседневном режиме. В то же время остается вероятность использования территории непризнанной республики для агрессии против Украины", — сообщили в ВСУ.
Как сообщает News Marker, на это заявление отреагировали власти Молдовы, заявив о нейтралитете в российско-украинской войне. Кроме того, Кишинев призвал Москву с уважением относиться к такому решению.
Кроме этого, в Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что обвинения россии в "ущемлении" русскоязычных "необоснованны и неприемлемы".
"На территории Молдовы, государства-члена Совета Европы гарантируют и соблюдают основные права и свободы всех жителей, независимо от расы, национальности, этнического происхождения, языка", — добавили в ведомстве.
Также Молдова призвала российские власти воздержаться от заявлений, которые могут обострить и без того сложную ситуацию.
Ранее "Телеграф" сообщал, что после начала вторжения россии Молдова заняла нейтральную позицию и не стала присоединяться к санкциям Запада. По словам президентки страны Майи Санду, ее страна вынуждена сделать такой шаг из-за сильной зависимости от поставок российских энергоносителей.
"Оставив страну без энергоресурсов и дестабилизировав ситуацию здесь, мы не поможем никому", — сказала она.
Также мы писали, что Молдова отказала Украине в продаже истребителей МиГ-29, которые сама не использует.
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