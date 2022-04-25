Стрілянина у Придністров’ї: у Молдові назвали цілі зловмисників

Кишинів вважає, що стрілянина в Тирасполі покликана загострити ситуацію в регіоні

У Молдові відреагували на стрілянину в столиці невизнаної "ПМР" Тирасполі, зазначивши, що стежать за обстановкою в регіоні.

Про це повідомили у Бюро з реінтеграції при уряді Молдови.

"За наявною інформацією, невідомі обстріляли з гранатометів штаб структури, яка займається питаннями безпеки у регіоні", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з попередніми даними, постраждалих та загиблих внаслідок інциденту не зафіксовано.

У Молдові закликали зберігати спокій і зазначили, що, швидше за все, метою цієї стрілянини були спроби створення приводу для загострення обстановки в регіоні.

Як повідомлялося раніше, стрілянина у Тирасполі сталася вдень 25 квітня. За даними очевидців, будівля т.зв. "Міністерства держбезпеки ПМР" постраждали від вибуху, через що на кількох поверхах було вибито вікна.

На місці події також виявили порожні тубуси від гранатометів. Втім, оскільки 25 квітня й у Молдові та в "ПМР" оголошено вихідним днем через святкування Великодня, то у будівлі нікого не було.

Днями Україна отримала інформацію, що росіяни можуть використати територію Придністров’я для здійснення бойових операцій проти нашої країни.