Рус

Росія може використати Придністров'я для наступу на Україну: у Молдові відповіли

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
98
Молдова вкотре заявила про нейтралітет щодо російсько-української війни Новина оновлена 22 квітня 2022, 20:52
Молдова вкотре заявила про нейтралітет щодо російсько-української війни

Російську владу попросили утриматися від провокативних заяв

Генеральний штаб ЗСУ на 58-й день війни отримав інформацію, що росія може використати територію Придністров'я для агресії проти України. Молдова тим часом нагадала про свій нейтралітет.

Відповідне повідомлення у п'ятницю, 22 квітня, з'явилося на Facebook-сторінці Генштабу.

Свіжі факти та аналітика – правдиво про війну з росією

"За наявною інформацією, особовий склад окремої групи російських військ у так званій "придністровсько-молдавській республіці" несе службу у повсякденному режимі. Водночас залишається імовірність використання території невизнаної республіки для агресії проти України", — повідомили у ЗСУ.

Як повідомляє News Marker, на цю заяву відреагувала влада Молдови, заявивши про нейтралітет у російсько-українській війні. Крім того, Кишинів закликав Москву з повагою ставитися до такого рішення.

Крім цього, в Бюро реінтеграції Молдови заявили, що звинувачення росії в "утиску" російськомовних "необґрунтовані та неприйнятні".

"На території Молдови, держави-члена Ради Європи, гарантують й дотримуються основні права і свободи всіх жителів, незалежно від раси, національності, етнічного походження, мови", — додали у відомстві.

Також Молдова закликала російську владу утриматися від заяв, які можуть загострити і без того складну ситуацію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, після початку вторгнення росії Молдова зайняла нейтральну позицію і не стала приєднуватися до санкцій Заходу. За словами президентки країни Маї Санду, її країна змушена зробити такий крок через сильну залежність від постачання російських енергоносіїв.

"Залишивши країну без енергоресурсів та дестабілізувавши ситуацію тут, ми не допоможемо нікому", — сказала вона.

Також ми писали, що Молдова відмовила Україні у продажу винищувачів МіГ-29, які сама не використовує.

Теги:
#Україна #Молдова #Росія #Придністров'я #Війна
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн
Новини Європи
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії: зачепить нафту та банки
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії: зачепить нафту та банки
Дата публікації
Категорія
M-84
Україна отримає велику партію танків від країни ЄС: що відомо
Дата публікації
Категорія
Борис Джонсон під час візиту в Україну 9 квітня
"Будуть гатити артилерією": Борис Джонсон озвучив песимістичний прогноз щодо закінчення війни з росією
Дата публікації
Категорія
Сергій Лавров
Переговори України з росією: Лавров видав нервові заяви
Дата публікації
Категорія
ЗСУ продовжують відображати наступ росіян
Війна – день 58: росіяни гинуть сотнями, але продовжують атакувати позиції ЗСУ