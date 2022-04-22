Росія може використати Придністров'я для наступу на Україну: у Молдові відповіли

Російську владу попросили утриматися від провокативних заяв

Генеральний штаб ЗСУ на 58-й день війни отримав інформацію, що росія може використати територію Придністров'я для агресії проти України. Молдова тим часом нагадала про свій нейтралітет.

Відповідне повідомлення у п'ятницю, 22 квітня, з'явилося на Facebook-сторінці Генштабу.

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"За наявною інформацією, особовий склад окремої групи російських військ у так званій "придністровсько-молдавській республіці" несе службу у повсякденному режимі. Водночас залишається імовірність використання території невизнаної республіки для агресії проти України", — повідомили у ЗСУ.

Як повідомляє News Marker, на цю заяву відреагувала влада Молдови, заявивши про нейтралітет у російсько-українській війні. Крім того, Кишинів закликав Москву з повагою ставитися до такого рішення.

Крім цього, в Бюро реінтеграції Молдови заявили, що звинувачення росії в "утиску" російськомовних "необґрунтовані та неприйнятні".

"На території Молдови, держави-члена Ради Європи, гарантують й дотримуються основні права і свободи всіх жителів, незалежно від раси, національності, етнічного походження, мови", — додали у відомстві.

Також Молдова закликала російську владу утриматися від заяв, які можуть загострити і без того складну ситуацію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, після початку вторгнення росії Молдова зайняла нейтральну позицію і не стала приєднуватися до санкцій Заходу. За словами президентки країни Маї Санду, її країна змушена зробити такий крок через сильну залежність від постачання російських енергоносіїв.

"Залишивши країну без енергоресурсів та дестабілізувавши ситуацію тут, ми не допоможемо нікому", — сказала вона.

Також ми писали, що Молдова відмовила Україні у продажу винищувачів МіГ-29, які сама не використовує.