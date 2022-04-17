Молдова відмовилася продати Україні старі винищувачі: чим пояснили

Кишинів уже кілька разів намагався продати ці винищувачі, проте аукціон не дав результатів

Молдова відмовила Україні у продажу винищувачів МіГ-29, які сама не використовує.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За інформацією видання, Київ звернувся до Кишинева з пропозицією про купівлю або передачу літаків ще в перші дні війни, проте у відповідь отримав відмову.

Молдова аргументувала своє рішення тим, що "не хоче злити росію", оскільки така угода може бути сприйнята кремлем як порушення нейтралітету.

Йдеться про чотирьох винищувачів МіГ-29, які перебувають на авіабазі біля села Маркулешти. Вони перебувають у робочому стані, проте їх давно не використовували.

Молдова раніше кілька разів намагалася продати їх, проте аукціони результатів не дали.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення росії Молдова зайняла нейтральну позицію і не стала приєднуватися до санкцій Заходу. За словами президентки країни Маї Санду, її країна змушена зробити такий крок через сильну залежність від постачання російських енергоносіїв.

"Залишивши країну без енергоресурсів та дестабілізувавши ситуацію тут, ми не допоможемо нікому", — сказала вона.

Варто також зазначити, що у російській держдумі вже звучали заклики про необхідність "денацифікувати" ще шість країн, включаючи Польщу, країни Балтії, Казахстан та Молдову.