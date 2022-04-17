Молдова отказалась продать Украине старые истребители: чем объяснили
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Кишинев уже несколько раз пытался продать эти истребители, однако аукцион не принес результатов
Молдова отказала Украине в продаже своих истребителей МиГ-29, которые сама страна не использует.
Об этом сообщает "Европейская правда".
По информации издания Киев обратился к Кишиневу с предложением о покупке или передаче самолетов еще в первые дни войны, однако в ответ получил отказ.
Молдова аргументировала свое решение тем, что "не хочет злить россию", поскольку такая сделка может быть воспринята кремлем, как нарушение нейтралитета.
Речь идет о четырех истребителях МиГ-29, которые находятся на авиабазе возле села Маркулешты. Они находятся в рабочем состоянии, однако их давно не использовали.
Молдова ранее несколько раз пыталась их продать, однако аукционы результатов не дали.
Как сообщалось ранее, после начала вторжения россии, Молдова заняла нейтральную позицию и не стала присоединяться к санкциям Запада. По словам президента страны Майи Санду, ее страна вынуждена сделать такой шаг, из-за сильной зависимости от поставок российских энергоносителей.
"Оставив страну без энергоресурсов и дестабилизировав ситуацию здесь, мы не поможем никому", — сказала она.
Стоит также отметить, что в российской госдуме уже звучали призывы о необходимости "денацифицировать" еще шесть стран, включая Польшу, страны Балтии, Казахстан и Молдову