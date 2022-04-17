Укр

Молдова отказалась продать Украине старые истребители: чем объяснили

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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МиГ-29 Молдовы Новость обновлена 17 апреля 2022, 19:41
МиГ-29 Молдовы

Кишинев уже несколько раз пытался продать эти истребители, однако аукцион не принес результатов

Молдова отказала Украине в продаже своих истребителей МиГ-29, которые сама страна не использует.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По информации издания Киев обратился к Кишиневу с предложением о покупке или передаче самолетов еще в первые дни войны, однако в ответ получил отказ.

Молдова аргументировала свое решение тем, что "не хочет злить россию", поскольку такая сделка может быть воспринята кремлем, как нарушение нейтралитета.

Речь идет о четырех истребителях МиГ-29, которые находятся на авиабазе возле села Маркулешты. Они находятся в рабочем состоянии, однако их давно не использовали.

Молдова ранее несколько раз пыталась их продать, однако аукционы результатов не дали.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения россии, Молдова заняла нейтральную позицию и не стала присоединяться к санкциям Запада. По словам президента страны Майи Санду, ее страна вынуждена сделать такой шаг, из-за сильной зависимости от поставок российских энергоносителей.

"Оставив страну без энергоресурсов и дестабилизировав ситуацию здесь, мы не поможем никому", — сказала она.

Стоит также отметить, что в российской госдуме уже звучали призывы о необходимости "денацифицировать" еще шесть стран, включая Польшу, страны Балтии, Казахстан и Молдову

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#Украина #Молдова #Россия
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