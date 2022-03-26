Укр

"Европейской крови будет много": в россии предлагают вторгнуться еще в шесть стран

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Войска рф Новость обновлена 26 марта 2022, 01:05
Войска рф

Оккупанты не собираются останавливаться на Украине

В россии видимо посчитали, что потерь в войне против Украины явно недостаточно и предложили вторгнуться еще в шесть стран.

Об этом заявил депутат от компартии в мосгордуме Сергей Савостьянов, пишет URA.

Чиновник считает, что российское вторжение позволит "обеспечить безопасность Украине, россии и Европе", а потому предложил расширить рамки "денацификации и демилитаризации" еще на шесть стран. Среди них он выделил страны Балтии, Польшу, Казахстан и Молдову.

Примечательно, что четыре страны в его списке являются членами НАТО.

На это заявление уже отреагировали в Офисе президента Украины. Так советник главы ОПУ Михаил Подоляк написал в своем твиттер, что тем самым россия прямо угрожает этим странам полноценным военным вторжением.

"Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне", — предупредил он.

Как сообщалось ранее, в НАТО тоже не исключают вероятности того, что россия нападет на одну или несколько стран Альянса и сообщили, что уже готовят планы на этот случай.

Вместе с тем бывший командующий войсками НАТО в Европе Уэсли Кларк говорил, что россия сразу может нанести тактический ядерный удар по какому-то городу в Польше.

Теги:
#Украина #Молдова #Польша #Эстония #Россия #Казахстан #Литва #Латвия
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