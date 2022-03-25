В США не исключают, что россия может напасть на НАТО: уже готовят план

Россиянам обещают решительный ответ.

В Соединенных Штатах Америки не исключают, что российская федерация может нанести удары по странам НАТО, поэтому уже начали готовить план действий. Кстати, шаги к войне с НАТО россияне уже предпринимали.

Как передает Sky News, об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Почему России не выиграть войну против Украины?

Так, во время разговора с журналистами Салливан на вопрос, будут ли российские оккупанты бомбить конвои, перевозящие в Украину гуманитарную и технику через страны НАТО, ответил, что Альянс уже готовит план на такой случай.

"Мы готовим планы на случай непредвиденных обстоятельств на случай, если Россия решит нанести удар по территории НАТО в этом контексте или в любом другом контексте", — заявил он.

При этом, по словам Салливана, ответ для россиян в случае нападения на НАТО будет очень решительным.

Что касается Украины и ее защиты от россиян, советник по нацбезопасности добавил, что США и их союзники все еще могут ввести новые меры, чтобы наказать Россию за ее вторжение.

"Конечно, есть дополнительные меры по закручиванию гаек по санкциям, и мы будем постоянно их пересматривать", — сказал он.

Напомним, что Альянс принял решение не вводить миротворческую миссию в Украину, как этого попросили в Польше, поскольку считает, что такое развертывание сил означало бы полноценную войну НАТО с РФ.