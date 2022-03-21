россия сделала еще ряд шагов к войне с НАТО: что произошло

Москва пошла в направлении конфронтации с еще тремя странами.

На 26-й день военного вторжения в Украину российская федерация, кроме обстрела мирных украинских городов, совершила еще несколько провокаций, которые могут привести к прямому столкновению со странами НАТО. Об этом сообщает "Телеграф".

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Сначала по словам журналиста Юрия Бутусова, который получил данные радаров, стало известно о том, что российский истребитель-бомбардировщик нарушил воздушное пространство Польши. Сообщается, что это произошло сразу после того, как Польша объявила о направлении в Украину польских миротворцев для безопасности мирных жителей Украины. К слову, польские союзники также зафиксировали эту провокацию со стороны россиян.

Однако только провокационными полетами над Польшей не обошлось. Как сообщили российские СМИ, 21 марта ноту протеста власти россии вручили американскому послу, отметив, что заявления президента США Джо Байдена по поводу кровавого диктатора владимира путина "ставят отношения россии и США на грань разрыва".

Также 21 марта российские СМИ сообщили, что россия в ответ на японские санкции прекратила безвиз для граждан этой страны и вышла из мирных переговоров с Японией. Следует отметить, что территориальные споры десятилетиями идут вокруг Курильских островов. Формально Япония и россия находятся в состоянии войны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Япония впервые в своей истории решила передать экипировку и снаряжение на нужды украинских защитников. Кроме того, Япония лишила россию торговых преференций и ввела санкции против ряда российских олигархов.

В свою очередь США с первого дня объявленной россией войны против Украины стали на сторону нашего государства, ударив по российским властям несколькими пакетами санкций, организовав предоставление оружия и другой поддержки украинским защитникам.

Что касается Польши, то соседняя страна всеми возможными способами поддерживает Украину — принимает беженцев, дает оружие, вводит санкции против россиян и активно выступает за введение миротворческой миссии на украинскую территорию.