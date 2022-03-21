В США заговорили о "плане Б" для россии и закрытии неба над Украиной

Эксперты по нацбезопасности США призывают помочь Украине.

Для США и их союзников настало время закрывать небо над Украиной.

Такое мнение выразили эксперты по национальной безопасности США — бывший директор Агентства нацбезопасности и один из основателей Киберкомандования США Кит Б. Александер и основатель Института нацбезопасности GMU Джамиль Н. Джаффе в статье для The Hill.

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Ситуация, вероятно, значительно ухудшится, поскольку российские военные неудачи вынуждают путина удвоить усилия по нацеливанию на мирных жителей, а его растянутые линии снабжения приводят к долгосрочной осаде Киева.

"Мы рекомендуем "план Б": вернуть инициативу. Мы должны сказать путину, чтобы он прекратил бессмысленные убийства украинского народа и немедленно вывел свои войска из Украины. Мы должны ясно дать понять, что, хотя мы не хотим войны, мы больше не можем стоять и смотреть, как он убивает невинных гражданских лиц. Мы должны направить ВВС США — и, надеюсь, наших союзников — в небо над Украиной, чтобы остановить убийства и обеспечить вывод российских войск, установив бесполетную зону. Мы должны объяснить путину, что мы не будем вводить наземные войска в Украину, если только россия не нападет на наши силы, и что наши самолеты не будут стрелять по российским военным во время их вывода и ответят только в случае нападения", — сказано в статье.

Также по мнению экспертов, США должны ясно дать понять, что будут относиться к Украине, как к действительно нейтральному государству и будут предоставлять массированную гуманитарную помощь и военную технику исключительно для обеспечения собственной обороны Украины.

"Однако должно быть ясно, что если Россия продолжит массовые убийства мирных жителей, мы обеспечим соблюдение бесполетной зоны. Если российская система ПВО собьет один из наших самолетов, мы уничтожим ее систему ПВО в Украине. Если против нас или наших союзников будут запущены ракеты, мы уничтожим эти ракеты. И любое применение нетрадиционного оружия в Украине — ядерного, химического или биологического — приведет к мощному ответу", — отмечают специалисты.

Отметим, что публикация мнений таких военных экспертов — это серьезный признак готовности к решительным действиям в кругу тех, кто ранее удерживал власти США от принятия решения о закрытии неба над Украиной.

Напомним, что Украина неоднократно просила Запад помочь закрыть небо. Президент Владимир Зеленский обращался к США с просьбой обеспечить бесполётную зону, чтобы не дать россии использовать авиацию и ракеты.

В свою очередь генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что небо над Украиной НАТО закрывать не будут, так как боятся конфронтации с россией.