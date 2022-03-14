Закройте небо над Украиной: Зеленский предупредил НАТО о серьезной угрозе

Полигон на Львовщине, по которому россияне ударили ракетами, находился в 20 километрах от границы Польши.

Восемнадцатый день российского наступления на Украину был очень сложным из-за того, что оккупанты 30-ю ракетами атаковали Львовскую область, где уничтожили Международный центр миротворчества и безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский на этот счет отметил, что уничтоженный объект находился всего в 20 километрах от границ Польши и теперь лишь вопрос времени, когда россияне ударят ракетой по НАТО.

Об этом говорилось в вечерней сводке президента за 13 марта.

"Российские ракеты и авиабомбы снова били по нашему государству. От Востока к Западу — 30 ракет на одну только Львовскую область. В результате обстрела Международного центра миротворчества и безопасности погибли 35 человек, еще 134 получили ранения. Там не происходило ничего, что могло бы угрожать территории российской федерации. И всего-то в 20 километрах оттуда границы НАТО", — сообщил Зеленский.

Он отметил, что в прошлом году несколько раз предупреждал НАТО о необходимости санкций против россии, но его не послушали, а в этот раз он подчеркивает, что небо над Украиной нужно закрыть.

"Я повторяю снова, если вы не закроете небо, то это только вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию, на территорию НАТО, на дома граждан стран-членов Североатлантического Альянса", — предупредил президент Украины.

Зеленский добавил, что за 13 марта оккупанты в Киевской области убили американского журналиста Брента Ренауда, а его коллегу ранили. Также россияне нанесли удар по Святогорской лавре (УПЦ МП). На момент удара на территории церкви находились только монахи и сотни беженцев. Никакой военной цели в лавре не было. Один только этот факт говорит о лживости русской идеологии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина в скором времени может получить от стран НАТО оружие, которым вполне сможет закрыть небо самостоятельно. Речь может идти об американских комплексах ПВО Patriot и логическом завершении истории с польскими истребителями.