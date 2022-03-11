Укр

Украина скоро сама сможет закрыть небо: в Bellingcat намекнули на мощную помощь Запада

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Украинские ПВО станут еще сильнее Новость обновлена 11 марта 2022, 03:24
Украинские ПВО станут еще сильнее

НАТО скорее всего не станет закрывать небо над Украиной, но оружием поможет

Украина вскоре может получить от стран НАТО оружие, которым вполне сможет закрыть небо самостоятельно.

Об этом в интервью Алесе Бацман рассказал глава международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев.

По его словам, люди во многих странах Европы опасаются за жизни своих детей, а потому не хотят, чтобы в войну россии против Украины вмешивалось НАТО, поскольку это может принести войну в их дома. Однако, Грозев отметил, что видел, как на многочисленных протестах в поддержку Украины выходили люди, в том числе, и с плакатами с надписями "Закройте небо".

Вместе с тем он отмечает, что существует вероятность в районе 90%, что в ближайшие дни Украина сможет получить от Запада оружие, которым будет способна полностью обезопасить себя от российской авиации.

Он намекнул, что речь может идти об американских комплексах ПВО Patriot и логическом завершении истории с польскими истребителями.

Что касается того, что НАТО все же решит закрыть небо самостоятельно, то Грозев оценил эту вероятность в меньше чем 40%.

Как сообщалось ранее, за сутки 10 марта российские ВКС потеряли 10 самолетов вследствие работы ПВО, украинской авиации и переносных ЗРК у бойцов Сухопутных сил ВСУ. Украинские же штурмовики нанесли мощные авиаудары по двум колонам оккупантов.

Теги:
#Украина #Россия #ПВО #Христо Грозев
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