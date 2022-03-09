В США ответили на предложение Польши по самолетам для ВСУ

В США ответили на предложение Польши о передаче самолетов.

Во вторник, 8 марта, власти Польши приняли решение по вопросу о передаче Украине своих истребителей МиГ-29, сообщив, что готовы в любой момент бесплатно передать их США и отправить на базу Рамштайн в Германии, однако в Вашингтоне похоже тоже не спешат принимать решение вместо Варшавы.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Как мы уже говорили, решение о передаче польских самолетов Украине в конечном итоге остается за польским правительством", — сказал он.

Кирби отметил, что США находятся в постоянных консультациях со странами НАТО о том, какую помощь союзники могут передать Украине.

Также он указал, что Альянс обеспокоен перспективой того, что самолеты, которые находятся в управлении правительства США вылетят из базы в Германии и отправятся в "оспариваемое россией" воздушное пространство Украины.

"Нам просто не ясно, есть ли для этого существенное обоснование", — сказал он.

Стоит отметить, что россия заявила, что будет расценивать все военные самолеты НАТО в украинском воздушном пространстве как враждебную цель. Поэтому Альянс опасается, что их присутствие в небе над Украиной приведет к дальнейшей эскалации конфликта, который может перерасти в третью мировую войну.

Как сообщалось ранее, 3 марта президент Украины Владимир Зеленский запросил у западных партнеров помощь в виде боевой авиации в ответ на отказ закрыть воздух над нашей страной. Однако проблема усугубляется тем, что украинские пилоты не умеют летать на истребителях американского и европейского производства, а потому остается лишь надежда на получение советских и российских самолетов, которые остались у некоторых стран Восточной Европы и в частности у Польши.

Позже стало известно, что Варашава и Вашингтон обсуждают детали сделки, по которой Украина получит 28 польских истребителей МиГ-29 в обмен на американские F-16.

7 марта в Белом доме заявили, что не станут возражать против передачи этих самолетов на нужды ВВС ВСУ, однако отметили, что могут возникнуть проблемы с материально-техническим обеспечением при поставках их самолетов в Польшу.

Ну а пока поляки и американцы не могут разобраться передавать ли Украине авиацию или нет, в Киеве решили получить ее напрямую у россиян и предложили пилотам оккупантов немалое вознаграждение, если те добровольно отдадут ВСУ неповрежденные самолеты и вертолеты.