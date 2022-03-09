У США відповіли на пропозицію Польщі щодо літаків для ЗСУ

У США відповіли на пропозицію Польщі щодо передачі літаків.

У вівторок, 8 березня, влада Польщі прийняла рішення з питання про передачу Україні своїх винищувачів МіГ-29, повідомивши, що готова будь-якої миті безкоштовно передати їх США і відправити на базу Рамштайн у Німеччині, проте у Вашингтоні схоже теж не поспішають приймати рішення замість Ірпінь.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

"Як ми вже говорили, рішення про передачу польських літаків Україні зрештою залишається за польським урядом", — сказав він.

Кірбі зазначив, що США перебувають у постійних консультаціях із країнами НАТО щодо того, яку допомогу союзники можуть передати Україні.

Також він зазначив, що Альянс стурбований перспективою того, що літаки, які перебувають в управлінні уряду США вилетять з бази в Німеччині і відправляться в повітряний простір України, що "оспорюється росією".

"Нам просто не ясно, чи є для цього суттєве обґрунтування", — сказав він.

Варто зазначити, що Росія заявила, що розцінюватиме всі військові літаки НАТО в українському повітряному просторі як ворожу ціль. Тому Альянс побоюється, що їхня присутність у небі над Україною призведе до подальшої ескалації конфлікту, який може перерости у третю світову війну.

Як повідомлялося раніше, 3 березня президент України Володимир Зеленський запросив у західних партнерів допомогу у вигляді бойової авіації у відповідь на відмову закрити повітря над нашою країною. Проте проблема ускладнюється тим, що українські пілоти не вміють літати на винищувачах американського та європейського виробництва, а тому залишається лише надія на отримання радянських та російських літаків, що залишилися в деяких країнах Східної Європи та, зокрема, у Польщі.

Пізніше стало відомо, що Варашава та Вашингтон обговорюють деталі угоди, за якою Україна отримає 28 польських винищувачів МіГ-29 в обмін на американські F-16.

7 березня у Білому домі заявили, що не заперечуватимуть проти передачі цих літаків на потреби ВПС ЗСУ, однак зазначили, що можуть виникнути проблеми з матеріально-технічним забезпеченням під час постачання їх літаків до Польщі.

Ну а поки поляки та американці не можуть розібратися чи передавати Україні авіацію чи ні, у Києві вирішили отримати її безпосередньо у росіян і запропонували пілотам окупантів чималу винагороду, якщо ті добровільно віддадуть ЗСУ непошкоджені літаки та вертольоти.