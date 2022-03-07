У США озвучили позицію щодо літаків країн НАТО для України

США працюють над постачанням літаків в Україну не лише з Польщею, а й з іншими країнами НАТО

США не перешкоджатимуть Польщі, якщо та вирішить передати Україні свої винищувачі.

Про це повідомила у понеділок прессекретар Білого дому Джен Псакі, пише Reuters.

"Ми безперечно не перешкоджаємо, не блокуємо і не відмовляємо Польщу", — сказала вона, додавши, що Вашингтон працює над аналогічними заходами й з іншими країнами НАТО.

Водночас вона наголосила, що Варшава може зіткнутися з проблемами з матеріально-технічним забезпеченням та закупівлями при спробі повністю пересадити свої ВПС на літаки американського виробництва.

Як повідомлялося раніше, у США почали розглядати питання забезпечення ВПС України винищувачами після того, як президент нашої країни звернувся до європейських лідерів із проханням розблокувати постачання бойової авіації.

Проблем додає те, що постачати в Україну європейські та американські літаки немає сенсу, оскільки українські пілоти не вміють літати на них, а на навчання вже немає часу. Проте деякі країни Східної Європи залишили на озброєнні літаки радянського та російського виробництва, які можна було б передати українським захисникам.

Пізніше стало відомо, що Польща могла б дати Україні свої винищувачі МіГ-29 в обмін на отримання від США літаків F-16. Втім, остаточного рішення щодо цього поки що не прийнято.