В США озвучили позицию по самолетам стран НАТО для Украины

США работают над поставками самолетов в Украину не только с Польшей, но и с другими странами НАТО

США не станут препятствовать Польше, если та решит передать Украине свои истребители.

Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет Reuters

"Мы определенно не препятствуем, не блокируем и не отговариваем Польшу", — сказала она, добавив, что Вашингтон работает над аналогичными мерами и с другими странами НАТО.

Вместе с тем она подчеркнула, что Варшава может столкнуться с проблемами с материально-техническим обеспечением и закупками при попытке полностью пересадить свои ВВС на самолеты американского производства.

Как сообщалось ранее, в США начали рассматривать вопрос обеспечения ВВС Украины истребителями после того, как президент нашей страны обратился к европейским лидерам с просьбой разблокировать поставки боевой авиации.

Проблем добавляет то, что поставлять в Украину европейские и американские самолеты нет смысла, поскольку украинские пилоты не умеют на них летать, а на обучение уже нет времени. Однако у некоторых стран Восточной Европы остались на вооружении самолеты советского и российского производства, которые можно было бы передать украинским защитникам.

Позже стало известно, что Польша могла бы дать Украине свои истребители МиГ-29 в обмен на получение от США самолетов F-16. Впрочем, окончательного решения на этот счет пока не принято.