Укр

Польша не спешит передавать советские истребители Украине, но и "нет" не говорит

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Подбитый российский самолет Новость обновлена 06 марта 2022, 21:56
Подбитый российский самолет

Решение по польским самолетам пока не принято.

Главный вопрос последних дней — закрытие украинского неба. В НАТО отказали закрыть воздушное пространство над Украиной, а вопрос с поставками самолетов для обороны нашей страны остается нерешенным.

Немецкое издание dw 6 марта сообщило, что польское правительство отрицает планы о передаче Украине истребителей.

Сообщается, что на официальной страничке офиса премьер-министра Польши в Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA, заявили, что "Польша не будет посылать свои истребители в Украину и не даст разрешения на использование своих аэродромов". Также в сообщении говорится, что власти Польши "оказывают существенную помощь Украине в других сферах".

А вот представитель правительства Польши Петр Мюллер в комментарии для pap.pl отметил, что никакого решения о передаче советских истребителей МиГ-29 Украине еще не принято.

"В настоящее время идет дискуссия о масштабах деятельности НАТО, но это только дискуссия. Решений по этому поводу не принято", — заявил Мюллер.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не будет финансировать отправку боевых самолетов в Украину.

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#Украина #Польша #Россия #Война с Россией
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