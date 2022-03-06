Укр

В ЕС сделали несколько неприятных для Украины заявлений

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Истребители Новость обновлена 06 марта 2022, 11:41
Истребители

Евросоюз не может четко определится по поводу Украины.

На одиннадцатый день противостояния агрессии россии в Евросоюзе прозвучали заявления, которые не столь однозначны для Украины.

Так, глава Евросовета Шарля Мишеля заявил, что Евросоюз не будет финансировать отправку боевых самолётов Украине.

Кроме того, в Евросоюзе есть разногласия по поводу расширения сообщества.

Из таких заявлений следует, что даже во время войны Европа не может четко определится по поводу Украины и ее европейских перспектив.

Как сообщалось, ранее ЕС принял решение о закупке оружия на нужды ВСУ, кроме того шла речь и о передаче боевой авиации.

Польша заявила, что не будет посылать истребители в Украину. Помимо Польши, правительства Болгарии и Словакии также недавно исключили поставку военных самолетов в Украину.

6 марта появилась информация, что США рассматривают детали сделки, согласно которой Польша передаст Украине свои самолеты оставшиеся со времен СССР, в обмен на поставки истребителей F-16.

Теги:
#Польша #Евросоюз
Истребители
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