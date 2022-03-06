В ЕС сделали несколько неприятных для Украины заявлений
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Евросоюз не может четко определится по поводу Украины.
На одиннадцатый день противостояния агрессии россии в Евросоюзе прозвучали заявления, которые не столь однозначны для Украины.
Так, глава Евросовета Шарля Мишеля заявил, что Евросоюз не будет финансировать отправку боевых самолётов Украине.
Кроме того, в Евросоюзе есть разногласия по поводу расширения сообщества.
Из таких заявлений следует, что даже во время войны Европа не может четко определится по поводу Украины и ее европейских перспектив.
Как сообщалось, ранее ЕС принял решение о закупке оружия на нужды ВСУ, кроме того шла речь и о передаче боевой авиации.
Польша заявила, что не будет посылать истребители в Украину. Помимо Польши, правительства Болгарии и Словакии также недавно исключили поставку военных самолетов в Украину.
6 марта появилась информация, что США рассматривают детали сделки, согласно которой Польша передаст Украине свои самолеты оставшиеся со времен СССР, в обмен на поставки истребителей F-16.
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