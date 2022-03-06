Польща не поспішає передавати радянські винищувачі Україні, але й "ні" не каже
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 299
Рішення щодо польських літаків поки що не прийнято.
Головне питання останніх днів – закриття українського неба. У НАТО відмовили закрити повітряний простір над Україною, а питання щодо постачання літаків для оборони нашої країни залишається невирішеним.
Німецьке видання dw 6 березня повідомило, що польський уряд заперечує плани про передачу Україні винищувачів.
Повідомляється, що на офіційній сторінці офісу прем’єр-міністра Польщі в Twitter, відповідаючи на твіт білоруського опозиційного видання NEXTA, заявили, що "Польща не надсилатиме своїх винищувачів в Україну і не дасть дозволу на використання своїх аеродромів". Також у повідомленні йдеться, що влада Польщі "надає суттєву допомогу Україні в інших сферах".
А ось представник уряду Польщі Петро Мюллер у коментарі для pap.pl зазначив, що жодного рішення про передачу радянських винищувачів МіГ-29 Україні ще не ухвалено.
"Наразі йде дискусія про масштаби діяльності НАТО, але це лише дискусія. Рішень із цього приводу не прийнято", — заявив Мюллер.
Раніше голова Євроради Шарль Мішель заявив, що Євросоюз не фінансуватиме відправку бойових літаків до України.
- Дата публікації
-
- Категорія
-