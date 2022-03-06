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Польща не поспішає передавати радянські винищувачі Україні, але й "ні" не каже

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Підбитий російський літак Новина оновлена 06 березня 2022, 21:56
Підбитий російський літак

Рішення щодо польських літаків поки що не прийнято.

Головне питання останніх днів – закриття українського неба. У НАТО відмовили закрити повітряний простір над Україною, а питання щодо постачання літаків для оборони нашої країни залишається невирішеним.

Німецьке видання dw 6 березня повідомило, що польський уряд заперечує плани про передачу Україні винищувачів.

Повідомляється, що на офіційній сторінці офісу прем’єр-міністра Польщі в Twitter, відповідаючи на твіт білоруського опозиційного видання NEXTA, заявили, що "Польща не надсилатиме своїх винищувачів в Україну і не дасть дозволу на використання своїх аеродромів". Також у повідомленні йдеться, що влада Польщі "надає суттєву допомогу Україні в інших сферах".

А ось представник уряду Польщі Петро Мюллер у коментарі для pap.pl зазначив, що жодного рішення про передачу радянських винищувачів МіГ-29 Україні ще не ухвалено.

"Наразі йде дискусія про масштаби діяльності НАТО, але це лише дискусія. Рішень із цього приводу не прийнято", — заявив Мюллер.

Раніше голова Євроради Шарль Мішель заявив, що Євросоюз не фінансуватиме відправку бойових літаків до України.

Теги:
#Україна #Польща #Росія #Війна з Росією
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