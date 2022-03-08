Польща таки наважилася віддати свої старі бойові літаки: подробиці

Польща, мабуть, віддасть літаки Україні.

У вівторок, 8 березня, на 13-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Польщі заявили про готовність негайно передати всі літаки Міг-29 Сполученим Штатам Америки, що є у неї, і розмістити їх на аеродромі в Німеччині.

Про це повідомляє сайт Республіки Польща.

За інформацією джерела, Польща віддасть старі бойові літаки американцям. Усі машини будуть відправлені на аеробазу Рамштайн – опорний пункт ВПС США на території Німеччини.

Аеробаза Рамштайн на карті Європи

Водночас Польща просить США надати їм на заміну літаки з відповідними експлуатаційними можливостями й готова негайно встановити умови купівлі літаків. Польський уряд також просить інших союзників по НАТО — власників літаків МіГ-29 — діяти так само.

Зазначимо, за даними з відкритих джерел, на озброєнні Польщі з радянської епохи залишилися 28 винищувачів МіГ-29 та 18 винищувачів-бомбардувальників Су-22.

Раніше повідомлялося, що у США закликали Польщу та інші країни віддати Україні Міг-29. У Польщі хочуть отримати за це американські літаки F-16.

Нагадаємо, в Україні оголосили, що готові платити за бойові літаки та гелікоптери російських окупантів.