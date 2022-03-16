Япония сильно ударит по российской торговле: подробности

Япония решила ударить по российскому экспорту

Правительство Японии намерено отменить торговый статус "наиболее благоприятствуемой нации" для россии в связи с развязанной российским диктатором владимиром путиным войной против Украины.

Об этом сообщает японский телеканал NHK.

По данным телеканала, правительство Японии может объявить о решении лишить россию статуса "наиболее благоприятствуемой нации" в торговле в среду, 16 марта.

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Режим наибольшего благоприятствования в торговле (режим наиболее благоприятствуемой нации) предусматривает представление таможенных льгот, а также преимуществ в отношении внутренних налогов и сборов, которыми облагается производство, обработка и обращение импортируемых товаров и т. д.

По сути, решение правительства Японии означает, что российский импорт в эту страну будет облагаться более высокими тарифами.

Также во вторник министр экономики, торговли и промышленности Японии Хагиуда Коити заявил, что его страна будет работать над снижением зависимости от российских энергоносителей.

"Мы будем пытаться диверсифицировать наши источники энергии, включая возобновляемую и ядерную энергию. Наша цель – заручиться альтернативными источниками энергии путем участия в проектах, в том числе по добыче сжиженного природного газа, за пределами россии", — сказал Хагиуда.

Министр экономики, торговли и промышленности также коснулся проектов по добыче нефти и сжиженного природного газа на российском дальневосточном острове Сахалин, в которых Япония принимает активное участие.

Хагиуда сказал, что правительство Японии решит, как действовать дальше, в соответствии с опубликованным лидерами G7 заявлением, в котором выражается намерение снизить зависимость от российских энергоисточников в такой манере, которая даст время обеспечить поставки альтернативных и возобновляемых источников энергии.

Как сообщалось, 8 марта стало известно, что Япония впервые в истории приняла решение о безвозмездной передаче военного снаряжения для Вооруженных сил Украины.