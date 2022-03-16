Японія сильно вдарить по російській торгівлі: подробиці

Японія вирішила вдарити по російському експорту

Уряд Японії має намір скасувати торговельний статус "найсприятливішої нації" для росії у зв’язку з розв’язаною російським диктатором володимиром путіним війною проти України.

Про це повідомляє японський телеканал NHK.

За даними телеканалу, уряд Японії може оголосити про рішення позбавити росію статусу "найсприятливішої нації" у торгівлі в середу, 16 березня.

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Режим найбільшого сприяння торгівлі (режим найбільш сприятливої нації) передбачає надання митних пільг, і навіть переваг щодо внутрішніх податків і зборів, якими оподатковується виробництво, обробка та обіг імпортованих товарів тощо.

По суті, рішення уряду Японії означає, що російський імпорт у цю країну обкладатиметься вищими тарифами.

Також у вівторок міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Хагіуда Коїті заявив, що його країна працюватиме над зниженням залежності від російських енергоносіїв.

"Ми намагатимемося диверсифікувати наші джерела енергії, включаючи відновлювану та ядерну енергію. Наша мета – заручитися альтернативними джерелами енергії шляхом участі у проєктах, у тому числі з видобутку зрідженого природного газу, за межами росії", — сказав Хагіуда.

Міністр економіки, торгівлі та промисловості також торкнувся проєктів з видобутку нафти та зрідженого природного газу на російському далекосхідному острові Сахалін, у яких Японія бере активну участь.

Хагіуда сказав, що уряд Японії вирішить, як діяти далі, відповідно до опублікованої лідерами G7 заяви, в якій висловлюється намір знизити залежність від російських енергоджерел у такій манері, яка дасть час забезпечити постачання альтернативних та відновлюваних джерел енергії.

Як повідомлялося, 8 березня стало відомо, що Японія вперше в історії ухвалила рішення про безоплатну передачу військового спорядження для Збройних сил України.