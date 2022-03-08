Вперше в історії: Японія безкоштовно передасть амуніцію для ЗСУ

Влада країни вирішила не стояти осторонь

Японія вперше в історії ухвалила рішення про безоплатну передачу військового спорядження на потреби Збройних сил України, які продовжують відбивати вторгнення російських окупантів.

Про це повідомив у своєму Фейсбуку посол України в Японії Сергій Корсунський.

Він уточнив, що йдеться про бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг, генератори, камери та різне обладнання для використання у надзвичайних ситуаціях. Все це передається Україні безкоштовно.

"Подібний акт відбувся вперше в історії Японії. Хочу, щоб ви знали — Японією надається безпрецедентна підтримка Україні", — написав він.

Як повідомлялося раніше, Польща висловила готовність будь-якої миті передати США всі свої винищувачі МіГ-29 і перекинути їх на американську базу Рамштайн у Німеччині. З великою ймовірністю надалі вони потраплять до рук пілотів ВПС ЗСУ.

Крім того, у Польщі закликали інші країни НАТО наслідувати їхній приклад і вчинити так само зі своїми літаками, які залишилися у них з радянських часів.

Тим часом у США вирішили повністю відмовитися від постачання російської нафти і газу.