Впервые в истории: Япония бесплатно передаст амуницию для ВСУ
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Власти страны решили не стоять в стороне
Япония впервые в истории приняла решение о безвозмездной передаче военного снаряжения на нужды Вооруженных сил Украины, которые продолжают отражать вторжение российских оккупантов.
Об этом сообщил в своем Фейсбук посол Украины в Японии Сергей Корсунский.
Он уточнил, что речь идет о бронежилетах, шлемах, палатках, зимней одежды, генераторов, камер и разного оборудования для использования в чрезвычайных ситуациях. Все это передается Украине бесплатно.
"Подобный акт совершился впервые в истории Японии. Хочу, чтобы вы знали – Японией оказывается беспрецедентная поддержка Украине", — написал он.
Как сообщалось ранее, Польша выразила готовность в любой момент передать США все свои истребители МиГ-29 и перебросить их на американскую базу Рамштайн в Германии. С большой долей вероятности в дальнейшем они попадут в руки пилотов ВВС ВСУ.
Кроме того, в Польше призвали другие страны НАТО последовать их примеру и поступить так же со своими самолетами, которые остались у них с советских времен.
Тем временем, в США решили полностью отказаться от поставок российской нефти и газа.
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