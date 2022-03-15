Удавка затягивается: США, Япония и Великобритания вводят новые санкции против россии

Ряд стран готовят новый удар по чиновникам путина

Ряд стран мира приняли решения об ужесточении санкций против россии из-за ее вторжения в Украину.

В частности, как пишет Guardian, в Великобритании приняли закон об ускоренном введении ограничительных мер против лиц, связанных с кремлем.

Отмечается, что вскоре глава МИД королевства Лиз Трасс назовет имена сотен олигархов, частных лиц и организаций, которые будут добавлены в новый список санкций.

Тем самым, Британия может "догнать" ЕС, который уже ввел ограничительные меры против 146 членов госдумы рф, после того, как они проголосовали за признание т.н. "ЛДНР"

Законопроект нацелен на тех, кто скрывает деньги в Великобритании, в частности, путем покупки недвижимости. К ним также относятся те, кто пытается укрыть деньги, полученные незаконным путем.

Тем временем в Госдепартаменте США расширили санкции и внесли туда еще 11 высокопоставленных чиновников оборонного сектора россии.

Среди них глава Росгвардии Виктор Золотов, директор службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и 8 заместителей министра обороны.

Все имущество подсанкционных лиц в США будет заблокировано.

Также расширяет санкции и Япония, которая вводит санкции против 17 физлиц, среди которых 11 депутатов госдумы, владелец компании "Ренова" Виктор Вексельберг и родственники олигарха Юрия Ковальчука

Вместе с тем глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что его страна не станет "инструментом для избежания санкций", которые были введены против россии странами Запада.

Стоит отметить, что Израиль так и не ввел свои санкции против страны-агрессора.

Как сообщалось ранее, россия столкнулась с беспрецедентным экономическим давлением со стороны Запада после начала вторжения в Украину. По данным западных СМИ, дело уже дошло до того, что власти страны обратились к Китаю за экономической и оружейной помощью.

Впрочем, в самом Китае говорят, что ничего об этой просьбе россии не слышали.

Однако издание CNN сообщило, что КНР таки может помочь россиянам сухпайками для армии, но скорее всего не станет поддерживать их оружием.