Укр

Россияне просят у Китая еду для своей "мощной" армии: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Россия может попросить у Китая еще и сухпаек Новость обновлена 15 марта 2022, 03:09
Россия может попросить у Китая еще и сухпаек

России в войне с Украиной не хватает даже еды для солдат.

Российские власти смогли обеспечить своих солдат, пошедших войной на Украину, просроченным на несколько лет сухпайком, однако даже такой провизии во "второй армии мира" оказалось недостаточно. Именно поэтому у Китая кровавый диктатор владимир путин просит не только оружие, но и еду для военных.

Такую информацию обнародовало издание CNN.

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По информации телеканала, государство-агрессор хочет получить от Китая полевой паек для своих военных.

Источники сообщают, что россия в своем запросе в КНР очертила главные проблемы материально-технического обеспечения армии, которые, по мнению их экспертов, тормозят продвижение в Украине. Кроме военной техники и денег россиянам не хватает еще и еды. К слову, в Украине уже давно заметили страсть оккупантов к мародерству и разграблению продуктовых магазинов.

Телеканал отметил, что Китай может пойти на то, чтобы предоставить россиянам сухпайки, ведь помощь в виде вооружения, о котором тоже просил путин, выглядит маловероятной. Все потому, что КНР не планирует оказывать России "смертельную помощь", которую страны Запада расценят как провокацию.

Напомним, что в США после переговоров с Китаем выразили обеспокоенность по поводу союзничества Пекина с Кремлем. Однако пока рано говорить, пойдет ли Пекин на выполнение "просьбы" россии, учитывая, что США пригрозили Китаю серьезными последствиями.

Между тем, Пекин вообще возразил, что российские власти обращались в Китай с просьбой о предоставлении оружия и финансовой поддержки. В частности, пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенью заявил, что он никогда об этом не слышал, а ситуация в Украине их очень смущает.

На что американские СМИ ответили новыми данными, в частности, что Китай согласен помогать россии, однако публично страна будет это отрицать.

Теги:
#Украина #Китай #Россия #Помощь #Война
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