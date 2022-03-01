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Не умрут, так обо*рутся: Россия снабдила свою армию на войну с Украиной просроченными продуктами (видео)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Сухпаек для российский солдат, датированный 2015 годом Новость обновлена 01 марта 2022, 03:20
Сухпаек для российский солдат, датированный 2015 годом

Продукты, которые выдали российских оккупантам, нужно было съесть несколько лет назад

Российским военным, которые 28 февраля открыли огонь из тяжелого оружия по жилым кварталам в Харькове, выдали сухие пайки с истекшим сроком годности. Ролик, свидетельствующий об этом, опубликован в Телеграм-канале "Телеграф — Новини України".

Так, можно увидеть, что украинский военнослужащий распаковывает зеленые коробки с надписями "Военторг. Индивидуальный рацион питания". Внутри – стандартные для сухого пайка солдата продукты, в частности сгущённое молоко и банки тушенки. Однако срок годности на продуктах указан семилетней давности — 2015 год.

Военный, делающий "распаковку" сухпайка врага, обращается к матерям российских солдат с просьбой сохранить их жизни и забрать с войны в Украине. Как видим, путинские захватчики рискуют не только быть убитыми на землях, которые пришли оккупировать, а и даже не на поле боя заработать проблемы – отравиться своей же едой.

Осторожно, в видео присутствует лексика 18+!

Напомним, российский историк Валерий Соловей заявил, что плану Путина касательно Украины рухнули. Президент РФ якобы хотел оккупировать Украину еще в минувшие выходные. Кроме того, Соловей сообщил, что семья Путина выехала в укрытие-бункер на Алтай.

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#Россия #сухпайки
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