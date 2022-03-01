Не умрут, так обо*рутся: Россия снабдила свою армию на войну с Украиной просроченными продуктами (видео)

Продукты, которые выдали российских оккупантам, нужно было съесть несколько лет назад

Российским военным, которые 28 февраля открыли огонь из тяжелого оружия по жилым кварталам в Харькове, выдали сухие пайки с истекшим сроком годности. Ролик, свидетельствующий об этом, опубликован в Телеграм-канале "Телеграф — Новини України".

Так, можно увидеть, что украинский военнослужащий распаковывает зеленые коробки с надписями "Военторг. Индивидуальный рацион питания". Внутри – стандартные для сухого пайка солдата продукты, в частности сгущённое молоко и банки тушенки. Однако срок годности на продуктах указан семилетней давности — 2015 год.

Военный, делающий "распаковку" сухпайка врага, обращается к матерям российских солдат с просьбой сохранить их жизни и забрать с войны в Украине. Как видим, путинские захватчики рискуют не только быть убитыми на землях, которые пришли оккупировать, а и даже не на поле боя заработать проблемы – отравиться своей же едой.

Осторожно, в видео присутствует лексика 18+!

Напомним, российский историк Валерий Соловей заявил, что плану Путина касательно Украины рухнули. Президент РФ якобы хотел оккупировать Украину еще в минувшие выходные. Кроме того, Соловей сообщил, что семья Путина выехала в укрытие-бункер на Алтай.