Боятся? Российский профессор сообщил о бегстве семьи Путина в бункер на Алтае
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Соловей уверен, что семья Путина уже находится за границами российской столицы
Российский политолог и историк Валерий Соловей заявил, что президент РФ Владимир Путин после полномасштабного вторжения его войск в Украину решил скрыться в бункере. Как сообщает "Телеграф", об этом Соловей, ранее задержанный в Москве, рассказал в ролике на его Ютуб-канале в понедельник, 28 февраля.
По словам российского историка, российский президент выехал из Москвы в минувшие выходные.
"Я сообщаю вам о том, что на выходных днях семья президента Путина была эвакуирована в специальный бункер, подготовленный на случай ядерной войны. Этот бункер находится на территории республики Алтай", — заявил Соловей.
По его словам, путинское укрытие – целый подземный город, оборудованный по последнему слову науки и техники.
Соловей отмечает, что план Путина по покорению Украины провалился. Якобы глава РФ собирался заявить о победе уже в воскресенье, 27 февраля. Однако стратегические цели россиян к этому времени не достигнуты. Более того, силы войск Путина весьма израсходованы.
Количество погибших со стороны Российской Федерации уже оценивается в несколько тысяч.
Напомним, посол Украины выступил на заседании ООН и предложил Путину последовать примеру Адольфа Гитлера — совершить "традиционный" вариант самоубийства в бункере.
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