Укр

Китай умалчивает позицию по помощи россии и может пойти на уступки – американские СМИ

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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США считает, что Пекин может пойти на уступки Кремлю Новость обновлена 14 марта 2022, 21:47
США считает, что Пекин может пойти на уступки Кремлю

В Вашингтоне заявили, что они не допустят уступок для России.

Китайская Народная Республика готова помогать россии, в частности в предоставлении оружия для войны в Украине, однако публично Пекин все будет отрицать.

Об этом написали сразу два авторитетных издания – Reuters и Financial Times – со ссылкой на анонимные американские источники.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По данным источников, разведка США в дипломатических письмах союзникам начала говорить о том, что Китай мог бы пойти на уступки россии. При этом источник Reuters уточнил, что Пекин будет публично отрицать готовность помогать россиянам и даже говорить о том, что таких переговоров не ведется.

В Госдепартаменте США на этот счет добавили, что Вашингтон не позволит любым странам помогать россии компенсировать ее экономические потери, к которым привели санкции за развязанную войну против Украины.

Что говорят в Китае?

Между тем, китайская сторона заявляет, что подобные утверждения публикуются для того, чтобы якобы очернить власть КНР, а они на самом деле выступают за мирное урегулирование российско-украинской войны. Такое мнение озвучил глава МИД Китая Ван I в телефонном разговоре со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом.

Вот что сказал глава МИД Китая:

  • Правительство Китая надеется, что санкции из-за кризиса в Украине не повлияют на КНР.
  • Китай не является стороной кризиса и не хочет, чтобы санкции отразились на китайской стороне.
  • Правительство Китая намерено содействовать мирному урегулированию кризиса в Украине.

Стоит отметить, что в Китае действительно отрицали тот факт, что российские власти обращались в официальный Пекин с просьбой о предоставлении оружия и финансовой поддержке. В частности, пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенью заявил, что он никогда об этом не слышал, а ситуация в Украине их очень смущает.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "нейтральный" Китай вступился за россию в теме расширения НАТО.

Теги:
#Украина #США #Китай #Россия #Санкции #Оружие #Война #Допомога
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