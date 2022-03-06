Не подливайте масла в огонь: "нейтральный" Китай вступился за россию

В Пекине желают скорейшего завершения войны в Украине

Официальный Пекин надеется, что Украина и российская федерация смогут завершить войну путем дипломатических переговоров. По мнению Китая, происходящее в украинском государстве — не то, что хочется видеть. При этом там настаивают на "равенстве" переговоров между Западом и Россией.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление главы китайского МИДа Вана И.

Китай убежден, что расширение границ НАТО может влиять на дальнейшие отношения США и Европы с Россией. Поэтому в Пекине призывают оценивать все риски правильно, а также вести равноправный диалог с Москвой.

Однако ситуация в Украине не оставляет китайцев совершенно безразличными. В тамошнем правительстве обещают приложить со своей стороны все возможные усилия, чтобы как можно быстрее остановить кровопролитие и решить ситуацию политически-дипломатическим углом.

Стоит отметить, что Китай всегда тяготел к России в плане сотрудничества, но пока не спешит организовать стране-агрессору экономическую поддержку. Вероятно, сейчас есть опасения, что экономические ограничения могут быть введены Западом еще среди тех государств, которые просто выступят "в защиту" России.

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Интересно, что еще накануне вторжения россии в Украину позиция Пекина была достаточно схожей. При этом от китайцев звучали призывы к Москве уважать территориальную целостность каждого государства.

Отметим, что министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебы в Китае пообещали поддержать Украину в ее стремлении как можно скорее завершить войну посредством переговоров.