Китай сделал важное заявление об Украине: подробности
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В КНР озвучили позицию по ситуации в Украине
В Китае усомнились в необходимости расширения НАТО, но призвали уважать территориальную целостность и суверенитет Украины.
Об этом рассказал министр иностранных дел КНР Ван И во время выступления на Мюнхенской конференции, передает CGTN.
Он заявил, что "некоторые крупные страны" возрождают менталитет холодной войны и разжигают конфронтацию между блоками, а потому миру стоит укреплять атмосферу солидарности и взаимосотрудничества.
По словам главы МИД Китая, ни одна страна, даже сверхдержава, не может ставить свою волю выше международных правил.
Также он обратил внимание на вопросы связанные с эскалацией напряжения в Европе и заявил о необходимости уважать и защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран. По его словам, Украина не является исключением из этого принципа.
Несмотря на это, он задался вопросом о необходимости вступления Украины в Альянс, поскольку это, по его мнению, не скажется положительно на усилиях по поддержанию мира и стабильности в Европе.
В Китае призвали выполнять Минские соглашения, не нагнетать напряжение и не делать сенсацию из-за опасности войны.
Как сообщалось ранее, в начале февраля российский президент Владимир Путин отправился в Китай, где провел встречу с председателем компартии Си Цзиньпином. После нее лидеры двух стран сделали совместное заявление, в котором Россия выступила против независимости Тайваня, а Китай поддержал право Кремля на требование гарантий безопасности.
Вместе с тем Китай не стал в этом заявлении говорить об оккупированном Крыме.
"Телеграф" же поговорил со спикером Международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаилом Макаруком, который заявил, что Китай в ближайшие 5-10 лет может стать настоящей угрозой для России.
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