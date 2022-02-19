Китай сделал важное заявление об Украине: подробности

В КНР озвучили позицию по ситуации в Украине

В Китае усомнились в необходимости расширения НАТО, но призвали уважать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом рассказал министр иностранных дел КНР Ван И во время выступления на Мюнхенской конференции, передает CGTN.

Он заявил, что "некоторые крупные страны" возрождают менталитет холодной войны и разжигают конфронтацию между блоками, а потому миру стоит укреплять атмосферу солидарности и взаимосотрудничества.

По словам главы МИД Китая, ни одна страна, даже сверхдержава, не может ставить свою волю выше международных правил.

Также он обратил внимание на вопросы связанные с эскалацией напряжения в Европе и заявил о необходимости уважать и защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран. По его словам, Украина не является исключением из этого принципа.

Несмотря на это, он задался вопросом о необходимости вступления Украины в Альянс, поскольку это, по его мнению, не скажется положительно на усилиях по поддержанию мира и стабильности в Европе.

В Китае призвали выполнять Минские соглашения, не нагнетать напряжение и не делать сенсацию из-за опасности войны.

Как сообщалось ранее, в начале февраля российский президент Владимир Путин отправился в Китай, где провел встречу с председателем компартии Си Цзиньпином. После нее лидеры двух стран сделали совместное заявление, в котором Россия выступила против независимости Тайваня, а Китай поддержал право Кремля на требование гарантий безопасности.

Вместе с тем Китай не стал в этом заявлении говорить об оккупированном Крыме.

"Телеграф" же поговорил со спикером Международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаилом Макаруком, который заявил, что Китай в ближайшие 5-10 лет может стать настоящей угрозой для России.