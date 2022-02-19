Китай зробив важливу заяву про Україну: подробиці

У КНР озвучили позицію щодо ситуації в Україні

У Китаї засумнівалися про необхідність розширення НАТО, але закликали поважати територіальну цілісність та суверенітет України.

Про це розповів Міністр закордонних справ КНР Ван І під час виступу на Мюнхенській конференції, передає CGTN.

Він заявив, що "деякі великі країни" відроджують менталітет холодної війни та розпалюють конфронтацію між блоками, а тому світові варто зміцнювати атмосферу солідарності та взаємоспівробітництва.

За словами глави МЗС Китаю, жодна країна, навіть наддержава, не може ставити свою волю вище за міжнародні правила.

Також він звернув увагу на питання пов’язані з ескалацією напруги в Європі та заявив про необхідність поважати та захищати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність усіх країн. За його словами, Україна не є винятком із цього принципу.

Попри це, він поставив питання про необхідність вступу України до Альянсу, оскільки це, на його думку, не позначиться позитивно на зусиллях підтримки миру та стабільності в Європі.

У Китаї закликали виконувати Мінські угоди, не нагнітати напругу та не робити сенсації через небезпеку війни.

Як повідомлялося раніше, на початку лютого російський президент Володимир Путін вирушив до Китаю, де провів зустріч із головою компартії Сі Цзіньпіном. Після неї лідери двох країн зробили спільну заяву, в якій Росія виступила проти незалежності Тайваню, а Китай підтримав право Кремля на вимогу гарантій безпеки.

Водночас Китай не став у цій заяві говорити про окупований Крим.

"Телеграф" же поговорив зі спікером Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайлом Макаруком, який заявив, що Китай у найближчі 5-10 років може стати справжньою загрозою для Росії.